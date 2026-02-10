El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo

En Toledo, las miradas sigues puestas en la crecida del río Tajo. El cauce continúa en una situación delicada tras varios días de lluvia persistente y los desembalses realizados en distintos puntos de la cuenca del Tajo. Este martes se suma un nuevo factor: el desembalse extraordinario de la presa del Vado, situada en el municipio de Valdesotos (Guadalajara), que está repercutiendo en el caudal aguas abajo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (VHT) ha informado que desde las 8:12 horas de hoy martes 10 de febrero ha comenzado el desembalse extraordinario en la presa del Vado, situado en el Jarama -afluente del Tajo- con un caudal de 75 metros cúbicos segundo. Este desembalse se suma a la larga lista de embalses que desde el pasado 5 de febrero están liberando agua. Esta maniobra, que forma parte de las actuaciones de regulación de los embalses ante el elevado nivel de agua acumulada, podría intensificar la crecida del río en su tramo por la capital toledana, según el aviso remitido por el Ayuntamiento de Toledo a través de sus canales oficiales.

El pico máximo del caudal del río a su paso por Toledo del día de ayer se registró a las 10:00 horas, con 355,39 m³/s. Mientras que en estos momentos se encuentra en 343,85 m³/s a falta de que en las próximas horas lleguen las consecuencias del agua desembalsada en la presa del Vado.

Continúan los cortes en varios tramos la senda ecológica

Desde hace seis días permanece cerrado el tramo de la senda ecológica en el entorno del puente de Alcántara, tras detectarse un desprendimiento de rocas. A este se suma otros tramos en Sanfont o zonas próximas al Casco Histórico, donde el agua alcanzó cotas elevadas el fin de semana.

Desde el Ayuntamiento de Toledo se pide que la ciudadanía extreme las medidas de precaución, en particular en las inmediaciones de la senda ecológica y en otros tramos cercanos al cauce del Tajo. De igual manera, el gobierno municipal ha señalado que mantiene activa la vigilancia y el seguimiento de la evolución del caudal.

Según la última actualización general de la CHT, se encuentran dos embalses de la provincia de Toledo en aviso rojo: Castrejón (240 m³/s) y Azután (400 m³/s), que están desembalsando con avisos hidrológicos para mantener los resguardos estacionales. Mientras, el embalse de Cazalegas está en aviso naranja y las presas de Rosarito y El Torcón en aviso amarillo.