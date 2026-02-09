El río Tajo continúa creciendo a su paso por Toledo: nivel de alerta roja y cortes en la senda ecológica

El río Tajo continúa en nivel de alerta roja a su paso por Toledo, una situación que se mantiene desde ayer domingo como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días a causa de la borrasca Marta y los desembalses continuados en las presas de la cuenca. El aumento del caudal ha obligado al ayuntamiento a mantener cerrados varios tramos de la senda ecológica y a reforzar las medidas de prevención en las zonas más próximas al cauce.

Ante la evolución del río, el Ayuntamiento de Toledo activó el pasado viernes el Plan de Emergencias (PLATEMUN), con el objetivo de coordinar la actuación de los servicios de emergencia y adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población. Desde entonces, Policía Local, Protección Civil y Bomberos permanecen desplegados en puntos de la ciudad, realizando tareas de vigilancia, señalización y control de accesos.

Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el incremento del caudal -el cual alcanza los 352.31 metros cúbicos por segundo según los últimos datos registrados por el Sistema de Información Hidrológica (SAIH)- no se debe únicamente a las precipitaciones locales, sino también a la necesidad de desembalsar agua en varios embalses de la cuenca, muchos de ellos con una capacidad cercana a la cota máxima; como es el caso del embalse de Guajaraz. A este se suman seis presas más de la provincia que desembalsaron agua este fin de semana: El Torcón, Rosarito, Navalcán, Cazalegas, Azután y Castrejón.

La playa de Tenerías, cubierta buena parte por el agua

Uno de los puntos afectados por la crecida del Tajo es la playa de Tenerías, que ha quedado buena parte cubierta por el agua. Esta zona, utilizada como un espacio de ocio y paseos, ha desaparecido temporalmente bajo el caudal, una imagen que refleja la magnitud de la crecida en el tramo urbano del Tajo.

Parte de la playa Tenerías, cubierta de agua tras la crecida del río Tajo a su paso por Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Además de Tenerías, permanecen cerrados distintos tramos de la senda ecológica en Safont, las inmediaciones del puente de Alcántara y zonas próximas al Casco Histórico, donde el agua ha alcanzado cotas elevadas este fin de semana. En el entorno del puente de Alcántara permanece cerrado desde hace cinco días tras detectarse un desprendimiento de rocas.

Llamamiento del alcalde a la prudencia

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hizo un llamamiento "a la prudencia y a la responsabilidad", tras visitar algunas de las zonas afectadas. Velázquez explicó que, "aunque la jornada del domingo puede ofrecer una tregua meteorológica en la ciudad", sigue lloviendo en otras partes de España y por lo tanto, continúa alimentando el caudal del río.

A consecuencia de los desembalses de agua continuos, Velázquez señaló que el nivel del Tajo a su paso por Toledo ha experimentado una subida notable desde la noche del sábado, "aunque sin alcanzar los niveles registrados en la primavera pasada, cuando fue necesario actuar en zonas como el entorno del Hospital Nacional de Parapléjicos".

Varioa tramos de la senda ecológica de Toledo siguen cerrados y no se descarta que puedan sumarse nuevos espacios si el caudal continúa aumentando / Ayuntamiento de Toledo

En estos momentos, varios tramos de la senda ecológica siguen cerrados y no se descarta que puedan sumarse nuevos espacios si el caudal continúa aumentando. El alcalde ha advertido especialmente del peligro de aproximarse a arroyos, cauces y al propio río. Por ello, Velázquez insistió en la necesidad de respetar los cortes y las señalizaciones instaladas, recordando que se trata de decisiones orientadas a garantizar la seguridad.