Huelga de Renfe: estos son los trenes Toledo-Madrid que no circularán en los próximos días

La huelga de Renfe es ya es una realidad y miles de ciudadanos tienen que enfrentarse durante tres días al paro del sector ferroviario. Lo cierto es que Toledo es una de las ciudades más afectadas por esta realidad, ya que son muchas las personas que viven en la capital regional pero trabajan en Madrid o viceversa y utilizan este medio de transporte para llegar. Los viajeros diarios que utilizan este servicio a diarios superan los ás de 5.000 viajeros diarios los que utilizan este servicio, así que es importante conocer cómo les va a repercutir.

Así afecta a los vecinos de Toledo la huelga de Renfe

La huelga de Renfe está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, es decir de hoy lunes a miércoles. Los usuarios de este medio de transporte notarán una menor frecuencia de los horarios habituales de este servicio en todas sus opciones de España, como AVE, Cercanías o media distancia.

En el caso del trayecto Toledo-Madrid, el tren de este servicio es Avant, es decir, media distancia de alta velocidad. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos para este tipo de viajes del 65% de la frecuencia habitual.

De lunes a viernes, las personas que de Toledo a Madrid pueden elegir entre 15 horarios diferentes, con otros 15 para los que van desde la capital de España hacia la ciudad toledana. Esta reducción del servicio del 35% por la huelga de Renfe, dejará 13 viajes en cada sentido hasta el miércoles. Es decir, solo afectará a dos de las opciones habituales.

Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará / Turismo Castilla-La Mancha

En las Resoluciones de servicios mínimos ferroviarios, el Ministerio de Transportes explica que los trenes que se van a poder coger desde Toledo a Madrid van a ser: 6:25-6:59, 7:25-7:59, 9:25-9:59, 10:25-10:59, 12:25-12:59, 13:25-13:59, 15:25-15:59, 16:25-16:59, 17:23-17:57, 18:45-19:19, 19:25-19:59, 20:25-20:59 y 21:37-22:15, no se podrá coger el habitual de las 6:50 ni el de las 7:55.

En el sentido contrario, es decir, Madrid- Toledo, los horarios que van a estar disponibles durante la huelga del sector ferroviario son: 6:45-7:19, 7:45-8:19, 8:15-8:49, 10:15-10:49, 13:45-14:19, 14:45-14:19, 15:45-16:19, 16:45-17:19, 17:45-18:19, 18:45-19:19, 20:45-21:19. No se podrá optar por los trayectos de las 9:15, 11:15 o las 12:15.

Además de esta reducción, la huelga de Renfe también puede causar retrasos en los desplazamientos que se den a lo largo de estos tres días. Los usuarios de este servicio tendrán que estar pendientes de las indicaciones que les van llegando a su correo electrónico y teléfono móvil, además de contemplar otras opciones, en la medida de lo posible, para llegar a sus puestos de trabajo.

Según adelanta en El Español El Digital de Castilla-La Mancha, en este inicio de huelga de Renfe muchos usuarios se han encontrado los accesos al andén de la estación de tren de Toledo cerrados cuando se han acercado para viajar esta mañana. Los viajeros han tenido problemas para coger su medio de transporte habitual en el horario establecido.