Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Huelga de TrenesAlcalde de MóstolesAgresión SamurBaliza V-16Carnaval en FuenlabradaBenidorm FestRafa Sánchez La UniónProyecto Hombre Madrid
instagramlinkedin

NUEVE ROBOS CON FUERZA

Robos en camiones en Toledo: desarticulada la organización y detenidos seis implicados

Los vehículos estaban estacionados en las inmediaciones de centros logísticos o en vías de servicios de localidades toledanas como Seseña, Esquivias, Borox y Yeles

Mercancía recuperada por los agentes de la Guardia Civil

Mercancía recuperada por los agentes de la Guardia Civil / Guardia Civil

Daniel Romera

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en el interior de camiones estacionados en áreas logísticas y vías de servicio de varias localidades toledanas.

En el marco de la operación 'Black Sloth', se han detenido a seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) a las que se le atribuyen nueve delitos de robo con fuerza y pertenencias a grupo criminal. Además, los agentes de la Guardia Civil han podido recuperar mercancía valorada en más de 40.000 euros.

La investigación se ha realizado varias localidades

La investigación, desarrollada por el Área de investigación de la Guardia Civil de Seseña, comenzó tras las denuncias por robos en remolques y semirremolques en las localidades de Seseña, Esquivias, Borox y Yeles.

Los agentes confirmaron la existencia de una organización perfectamente estructurada con un claro reparto de funciones, planificación previa y amplia movilidad geográfica. "Los autores conocían perfectamente la zona de actuación, incluyendo las carreteras adyacentes para la huida y los centros logísticos de almacenaje", señalaron fuentes de la investigación.

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Los criminales actuaban aprovechando el descanso de los conductores, forzando las puertas, cortando las lonas o rompiendo los sello de seguridad de los camiones para sustraer la mercancía, que luego trasladaban en furgonetas o turismos. La organización incluso disponía de almacenes para guardar tanto lo sustraído como la ropa y herramientas utilizadas en los robos.

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, se detuvo a tres personas por el robo con fuerza en el interior de dos camiones en las localidades de Seseña y Tembleque, recuperándose toda la mercancía sustraída. En la segunda fase, otras tres personas fueron detenidas por los mismos delitos en Seseña y Yeles, lo que permitió la desarticulación completa de la organización.

Recomendaciones para evitar robos en camiones estacionados

Tras este caso, la Guardia Civil a aprovechado para recordar una serie de recomendaciones para evitar robos en camiones estacionados:

  • Estacionar siempre en lugares seguros con cámaras de vigilancia.
  • Aparcar pegando la parte trasera a otro vehículo o elemento fijo para dificultar el acceso.
  • Utilizar sistemas de seguridad adicionales como cámaras, localizadores GPS o precintos electrónicos.
  • Contactar con el 062 o 112 ante cualquier sospecha.

Asimismo, la institución agradece la colaboración ciudadana y recuerda la disponibilidad del teléfono de urgencia 062 las 24 horas del día, así como la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier eventualidad.

Segundo caso de robos en camiones en menos de dos meses

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, la Guardia Civil, en el marco de la operación Hispan, ya detuvo a doce personas pertenecientes a un grupo criminal que robaba mercancía en camiones y vehículos en Guadalajara, Madrid y Toledo.

Noticias relacionadas y más

En esa ocasión, durante la operación se esclarecieron un total de 22 delitos de robo y se incautaron tres camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.

TEMAS

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  6. La huelga de trenes pone en peligro la movilidad en la Comunidad de Madrid: fechas y servicios alternativos al paro de los maquinistas
  7. Cercanías Madrid afronta tres días de huelga: Renfe fija un 75 % en hora punta y un 50 % en hora valle
  8. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre

Robos en camiones en Toledo: desarticulada la organización y detenidos seis implicados

Robos en camiones en Toledo: desarticulada la organización y detenidos seis implicados

Agresión a un trabajador de Ryanair tras una discusión por una maleta en un vuelo a Madrid

Agresión a un trabajador de Ryanair tras una discusión por una maleta en un vuelo a Madrid

De Brasil a España, pasando por Barajas: desmantelan una banda que metía coca escondida en piezas de mármol

De Brasil a España, pasando por Barajas: desmantelan una banda que metía coca escondida en piezas de mármol

Las redes sociales impactan en la salud mental de los adolescentes: un 76% sufre ansiedad si no tiene respuesta inmediata a sus mensajes

Las redes sociales impactan en la salud mental de los adolescentes: un 76% sufre ansiedad si no tiene respuesta inmediata a sus mensajes

Huelga de trenes en Madrid: trenes cancelados y retrasos en Cercanías

Huelga de trenes en Madrid: trenes cancelados y retrasos en Cercanías

DIRECTO | Feijóo preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP

DIRECTO | Feijóo preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP

El mural del parque de bomberos de Alcalá, cruza fronteras: elegido cuarto mejor del mundo

El mural del parque de bomberos de Alcalá, cruza fronteras: elegido cuarto mejor del mundo

Justicia admite el recurso del PSOE contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid

Justicia admite el recurso del PSOE contra el centro universitario del Colegio de Abogados de Madrid