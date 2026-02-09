Robos en camiones en Toledo: desarticulada la organización y detenidos seis implicados

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en el interior de camiones estacionados en áreas logísticas y vías de servicio de varias localidades toledanas.

En el marco de la operación 'Black Sloth', se han detenido a seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) a las que se le atribuyen nueve delitos de robo con fuerza y pertenencias a grupo criminal. Además, los agentes de la Guardia Civil han podido recuperar mercancía valorada en más de 40.000 euros.

La investigación se ha realizado varias localidades

La investigación, desarrollada por el Área de investigación de la Guardia Civil de Seseña, comenzó tras las denuncias por robos en remolques y semirremolques en las localidades de Seseña, Esquivias, Borox y Yeles.

Los agentes confirmaron la existencia de una organización perfectamente estructurada con un claro reparto de funciones, planificación previa y amplia movilidad geográfica. "Los autores conocían perfectamente la zona de actuación, incluyendo las carreteras adyacentes para la huida y los centros logísticos de almacenaje", señalaron fuentes de la investigación.

Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Los criminales actuaban aprovechando el descanso de los conductores, forzando las puertas, cortando las lonas o rompiendo los sello de seguridad de los camiones para sustraer la mercancía, que luego trasladaban en furgonetas o turismos. La organización incluso disponía de almacenes para guardar tanto lo sustraído como la ropa y herramientas utilizadas en los robos.

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, se detuvo a tres personas por el robo con fuerza en el interior de dos camiones en las localidades de Seseña y Tembleque, recuperándose toda la mercancía sustraída. En la segunda fase, otras tres personas fueron detenidas por los mismos delitos en Seseña y Yeles, lo que permitió la desarticulación completa de la organización.

Recomendaciones para evitar robos en camiones estacionados

Tras este caso, la Guardia Civil a aprovechado para recordar una serie de recomendaciones para evitar robos en camiones estacionados:

Estacionar siempre en lugares seguros con cámaras de vigilancia.

con cámaras de vigilancia. Aparcar pegando la parte trasera a otro vehículo o elemento fijo para dificultar el acceso.

a otro vehículo o elemento fijo para dificultar el acceso. Utilizar sistemas de seguridad adicionales como cámaras, localizadores GPS o precintos electrónicos.

como cámaras, localizadores GPS o precintos electrónicos. Contactar con el 062 o 112 ante cualquier sospecha.

Asimismo, la institución agradece la colaboración ciudadana y recuerda la disponibilidad del teléfono de urgencia 062 las 24 horas del día, así como la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS para contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier eventualidad.

Segundo caso de robos en camiones en menos de dos meses

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, la Guardia Civil, en el marco de la operación Hispan, ya detuvo a doce personas pertenecientes a un grupo criminal que robaba mercancía en camiones y vehículos en Guadalajara, Madrid y Toledo.

En esa ocasión, durante la operación se esclarecieron un total de 22 delitos de robo y se incautaron tres camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.