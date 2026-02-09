¿Cómo funcionan y para que sirven los autobuses que la Diputación de Toledo ha comprado a Madrid?

Hace unas semanas, los ayuntamientos de Madrid y Toledo anunciaron un acuerdo con el fin de mejorar el transporte público urbano y la movilidad en la capital toledana, gracias a la "experiencia que aporta la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)". Este documento conjunto no contemplaba contraprestación económica entre las partes, sino que establecía las bases para la cooperación mutua y colaborar en la prestación del transporte urbano y sus infraestructuras.

Ahora, ya se conocen nuevos detalles de este tipo de acuerdo entre las ciudades. EMT ha vendido dos autobuses de gas natural a la Diputación Provincial de Toledo para que ambos vehículos funcionen como oficinas móviles de información y promoción turística.

¿Para qué se van a utilizar los autobuses de Madrid comprados por la Diputación de Toledo?

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha firmado un contrato por el que va a vender dos autobuses de gas natural a la Diputación Provincial de Toledo. Estos vehículos van a funcionar como oficinas móviles de información y promoción turística del territorio, una estrategia con la que pueden llegar a más lugares y promocionar nuevos puntos de interés, como recorrer municipios menos conocidos de la provincia y ponerlos en valor. El objetivo también es mejorar la asistencia a la ciudadanía en el territorio, dinamizando la actividad de los pueblos y localidades, no solo de la capital.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya ha hecho entrega de estos dos autobuses en las instalaciones del Centro de Operaciones de EMT de Sanchinarro a la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo. Ahora el siguiente paso será su customización y adaptación como oficinas de turismo móviles. La compraventa se ha cerrado por la cantidad de 30.250 euros (IVA incluido), un precio muy rebajado al de otros de las mismas caracteristicas, por ejemplo, en la página Autoline se oferta uno del mismo año con 517.517 km por 80.000 euros.

Los autobuses de Madrid que ha comprado la Diputación de Toledo son de 9,5 metros de longitud y matriculados en 2012 / Ayuntamiento de Madrid

Estos autobuses son de 9,5 metros de longitud, matriculados en el año 2012 y actualmente estaban asignados al Centro de Operaciones de Sanchinarro. Ya habían terminado su ciclo útil en las calles de Madrid, han sido sustituidos por otros vehículos 100 % eléctricos incorporados recientemente a la flota municipal. Ahora, los vehículos van hasta Toledo y estarán disponibles para su nueva función a partir de primavera, cuando ya hayan sido adecuados como oficinas móviles.

Un ejemplo de cómo se van a utilizar como oficina de turismo, según ha confirma la presidenta de la Diputación de Toledo, es que “ahora tendrán que pasar por el taller para colocarles unos vinilos que los identifique y resalten el éxito del proyecto '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'. En su interior, dispondrán de mostradores de atención al público y puertas abiertas para atender a todos los visitantes.

Es una buena noticia que la Diputación de Toledo haya adquirido estos dos autobuses que funcionan con gas natural. Este tipo de medios de transporte urbanos aportas beneficios medioambientales en comparación con los combustibles tradicionales, como la nula emisión de partículas sólidas y de SO 2 , así como la reducción importante de emisiones NO x y de CO, también se consigue una reducción de las emisiones de CO 2 . Es decir, no son tan perjudiciales para la calidad del aire y del medio ambiente de la ciudad en general.

Un coche a GNC es un tipo de vehículo que cuenta con un único motor de combustión interna capacitado para utilizar un gas como combustible, además de la gasolina. La adaptación para funcionar con un combustible o el otro se puede hacer en fábrica o una vez ya comprado. Se trata de gas natural comprimido, en estado gaseoso, pero sometido a presión.