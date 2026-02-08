La revista VIAJAR lo tiene claro: la catedral más espectacular del mundo está a media hora de Madrid y tiene obras de El Greco o Goya

Sin duda alguna, España es un país que destaca por varias razones. Su comida, diferentes climas, paisajes y ciudades destacan como un punto de referencia para viajeros de todo el mundo. Y si hablamos de las cosas que hacen especial a nuestro país, también se deben nombrar las catedrales.

De hecho, en Andalucía se puede visitar la que es considerada como la catedral de mayores proporciones de todas las que hay en el planeta, según lo recoge el Libro Guinness de los Récords en el que está inscrita. Con sus más de 126 metros de largo, sus 82 de ancho y los más de 30 de alto, la Catedral de Sevilla es, con certeza, la catedral más grande del mundo.

Catedral de Sevilla / iStock

La catedral más espectacular del mundo está en Toledo

Sin embargo, si nos alejamos del tamaño, es decir, de los metros cuadrados que la componen, y nos fijamos en la calidad, se debe destacar otra catedral que también está situada en España. La revista VIAJAR lo tiene claro. Desde su punto de vista, no existe ninguna como ella.

La catedral a la que hacemos referencia es la Santa Iglesia Catedral Primada de Santa María. O, lo que es lo mismo, la Catedral de Toledo. Un templo que si por fuera es majestuoso, por dentro esconde algunas de las grandes obras de la pintura clásica.

Catedral de Toledo / Web oficial de Turismo de Toledo

La primera piedra de este templo se puso en 1226 sobre una antigua basílica visigoda y una mezquita mayor. Ahí mismo, se alzó un templo gótico que a lo largo de los años y los siglos se fue transformando en uno de los grandes santuarios del arte europeo.

Tal y como se la definió en el año de su 500 aniversario, la Catedral de Toledo es "el compendio más completo de la fe, la historia y del arte de una nación, custodia eterna del legado de los más grandes arquitectos, maestros y artistas". Con estas palabras se puede entender un poco mejor la magnitud de la catedral.

Su interior es prácticamente un museo

Además de ser una de las obras cumbre del gótico español, la Catedral de Toledo alberga en su interior un inmenso patrimonio artístico. La sacristía mayor es casi como un museo, donde se pueden ver pinturas de El Greco (entre ellas, la de El Expolio), además de obras de Goya, Tiziano, Caravaggio y Van Dyck.

En la Sala Capitular hay más obras, siendo las pinturas murales renacentistas de Juan de Borgoña una de las más destacadas. El Coro, con sillería tallada en madera, es otro de los grandes tesoros de la catedral, considerado uno de los más valiosos del mundo.

Interior Catedral de Toledo / Web oficial de Turismo de Toledo

Asimismo, destacan también el Altar Mayor, una de las grandes joyas del gótico, y el Transparente, esa impresionante obra barroca que hay por detrás del altar y que funciona casi como un retablo. Está esculpida por Narciso Tomé, combinando arquitectura, pintura y escultura. No es de extrañar que esta catedral sea, desde hace años, Patrimonio de la Humanidad.