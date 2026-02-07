ÓBITO
Fallece el toledano Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha
El profesor ha fallecido a los 79 años en el Hospital de Toledo a causa de un cáncer
EP
El toledano Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE provincial en los primeros años de la democracia española tras la dictadura franquista, ha fallecido este sábado a los 79 años de edad en el Hospital de Toledo, donde permanecía ingresado a causa de un cáncer.
Nacido en 1946 en Toledo, donde residió a lo largo de su vida, Fuentes Lázaro fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse plenamente a la actividad política. Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, desarrolló una trayectoria pública marcada por el compromiso con la educación, la cultura y el servicio a la ciudadanía, según ha informado el PSOE en un comunicado.
Desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983 ejerció como presidente de Castilla-La Mancha, en un momento decisivo para la región, con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales. Su responsabilidad al frente del Gobierno preautonómico contribuyó a sentar las bases institucionales de la comunidad autónoma y a preparar el camino para el pleno desarrollo del autogobierno.
Jesús Fuentes Lázaro fue diputado nacional durante las tres primeras legislaturas de la actual democracia española, así como senador por la provincia de Toledo en la cuarta legislatura. Además, desempeñó responsabilidades como diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Toledo, ejerciendo siempre desde la defensa de los intereses de la provincia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Su trayectoria profesional y pública se completó con responsabilidades como director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y coordinador regional. De igual forma, mantuvo una activa participación en el ámbito cultural, presidiendo la Asociación de Amigos de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.
