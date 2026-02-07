Los doce castillos que se podrán visitar gratis este año en Toledo: '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'

Toledo cuenta con unos 70 castillos, cifra envidiable para la gran mayoría de ciudades españolas. Por ello, desde la Diputación de Toledo vuelven a organizar en este 2026 el ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'. Una ruta cultural con la que, en cada mes, se podrá visitar un castillo de la provincia que enamorará a todo el que se anime a la ruta.

El programa recorrerá a lo largo del año los castillos de Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona, cuyas inscripciones se irán abriendo de forma progresiva. Y toda la información se puede consultar desde la web de turismo de la Diputación. Para inscribirse en las visitas -que son totalmente gratuitas- la Diputación irá abriendo cada mes las solicitudes desde el mismo enlace.

Castillo de la Muela, Consuegra

Sobre la cima del cerro Calderico se encuentra el Castillo de Consuegra, uno de los más reconocibles de la región. Sus orígenes se remontan a una fortaleza musulmana del periodo califal, aunque su aspecto actual responde a la arquitectura militar impulsada por la Orden de San Juan de Jerusalén.

Castillo de Orgaz

En pleno casco urbano de Orgaz se levanta este castillo del siglo XII, construido sobre una antigua fortaleza árabe para proteger el camino hacia Sevilla. Destaca su torre del homenaje, con 20 metros de altura. La visita permite recorrer el patio de armas, las plantas de la torre, el antiguo establo y el Salón del Mapamundi.

Castillo de Guadamur

De inspiración italiana, el Castillo de Guadamur es uno de los mejores ejemplos de fortaleza señorial del siglo XV. Atribuido al arquitecto Juan Guas, destaca por su elegante torre prismática y sus torres cilíndricas.

Muy cerca se encuentra el yacimiento de Guarrazar, clave para entender el reino visigodo de Toledo, donde se hallaron las famosas coronas votivas, uno de los mayores tesoros medievales de Europa.

Castillo de Oropesa

A unos 35 kilómetros de Talavera de la Reina se alza el Castillo de Oropesa, hoy Parador Nacional. Desde esta fortaleza del siglo XVI se disfruta de una magnífica vista de la Sierra de Gredos. En la zona destacan también el desfiladero de Villa del Pedroso y el dolmen de Azután.

Castillo de San Servando, Toledo

Frente al casco histórico de Toledo, al otro lado del río Tajo, se puede disfrutar del Castillo de San Servando. De origen musulmán y posterior reforma cristiana, su función fue proteger los accesos orientales a la ciudad. Hoy restaurado, alberga un albergue y espacios culturales, además de ofrecer una de las mejores vistas panorámicas de Toledo.

Castillo de Escalona

Visible desde el puente sobre el río Alberche, el Castillo de Escalona fue cuna del infante don Juan Manuel y más tarde residencia palaciega de Álvaro de Luna. La localidad forma parte de la Ruta del Lazarillo de Tormes.

Castillo de Malpica de Tajo

Integrado en el paisaje del río y del pueblo, permite comprender su importancia estratégica en la Edad Media.

Castillo de Mascaraque

Junto a la iglesia del municipio se encuentra este castillo-palacio de planta cuadrangular, vinculado al comunero Juan de Padilla. Su torre almenada refleja su función defensiva, y fue restaurado en los años 80.

Castillo de la Vela, Maqueda

De origen musulmán, el Castillo de la Vela destaca por sus muros de gran espesor, torres circulares y elegante almenado. Fue residencia temporal de Isabel la Católica y actualmente se proyecta su conversión en un hotel de cuatro estrellas. El municipio conserva además restos de muralla y la iglesia de Santa María de los Alcázares.