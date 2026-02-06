Toledo recorrerá nueve siglos de historia teatral en España a través de una exposición en el Teatro de Rojas

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha presentado hoy en el Teatro de Rojas la exposición 'Actores sin alma. Mil años de Teatro de Figuras en España'. Este programa es una ambiciosa muestra producida por la compañía 'La Máquina Real', que ofrece un recorrido exhaustivo por la evolución de los títeres y las figuras animadas desde el siglo XI hasta la actualidad.

Acompañada por Jesús Caballero, director de la compañía e investigador del género, Ana ha destacado la "excelencia y calidad de un trabajo que aúna investigación, artesanía y formación'.

Esta exposición no solo recorre nueve siglos de creación, sino que, además, se encarga de abordar el teatro de figuras con todos sus elementos: retablos, marionetas, máscaras, gigantes y maquetas".

Una exposición que reafirma la importancia de la cultura propia

La muestra cobra especial relevancia al coincidir con el 450 aniversario del Mesón de la Fruta, el que es hoy el Teatro de Rojas. A través de casi un centenar de piezas construidas artesanalmente siguiendo técnicas históricas, los visitantes podrá descubrir la importancia de la 'Máquina Real'.

Un género que en los siglos XVII y XVIII llenaba los corrales de comedias con representaciones de títeres, música en directo y espectaculares efectos especiales.

Anuncio exposición 'Actores sin alma' en el Teatro de Rojas / Ayuntamiento de Toledo

"En el Siglo de Oro, a los títeres se les llamaba 'actores sin alma' porque, al no tenerla, se les permitía actuar durante la Cuaresma, cuando el teatro de actores humanos estaba prohibido" ha explicado Jesús Caballero. La exposición viaja desde el teatro de sombras andalusí hasta las "marionetas furiosas" de Francisco Nieva y el esperpento de Valle-Inclán.

Oportunidad única e irrepetible para el público

Ana Pérez también ha subrayado que este proyecto es un pilar fundamental para fortalecer la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. "Trabajos de esta calidad apoyan muy bien nuestra candidatura, una forma de unir la parte culta con la popular y tradicional de nuestro Siglo de Oro", ha concluido.

Esta muestra se presenta como una oportunidad única e irrepetible para el público, ya que ha sido diseñada específicamente para los espacios del coliseo toledano.

Anuncio exposición 'Actores sin alma' en el Teatro de Rojas / Ayuntamiento de Toledo

Según ha explicado su comisario, "la disposición de las piezas y la posibilidad de que el público acceda a la caja escénica para observar la magia del teatro desde todos los ángulos convierten a esta edición en algo exclusivo que no volverá a repetirse de la misma forma en ninguna otra ciudad".

Una muestra disponible por tiempo limitado

En definitiva, el comisario ha señalado que es una invitación "a descubrir piezas de artesanía que rara vez salen de sus centros de investigación y que solo estarán disponibles para el disfrute general por tiempo limitado".

Horario exposición 'Actores sin alma' en el Teatro de Rojas / Ayuntamiento de Toledo

La exposición podrá visitarse en el Teatro de Rojas desde su inauguración el viernes, 6 de febrero, hasta el próximo 22 de febrero. La entrada es gratuita y se ofrecerán visitas guidas previa reserva para grupos escolares y colectivos interesados, con el fin de mostrar el directo la manipulación de estas piezas históricas.