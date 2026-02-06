Este pueblo de Toledo 'se cuela' en el top5 mundial del arte urbano: supera a Berlín o Nueva York

El arte urbano y los graffitis ya no están son solo de las grandes ciudades. Y, al igual que el pueblo de San Bartolomé de las Abiertas presume de su 'molino tuneado', hay otra localidad de la provincia de Toledo que puede alardear de su arte urbano. A poco más de una hora de la capital, Quintanar de la Orden se 'ha colado' en el mapa internacional del street art tras quedar en el quinto lugar del ranking mundial de mejores ciudades de Arte Urbano 2025.

Esta clasificación, elaborada por la plataforma internacional Street Art Cities, sitúa a este municipio toledano de apenas 11.000 habitantes por detrás de Madrid, Atenas, Lisboa y Valencia; superando a grandes ciudades como Berlín (7º), Londres (8º) o Nueva York (décimo lugar). Una gesta que sorprende si se compara el gran contraste entre este pequeño municipio y el resto de localidades del top10: capitales globales y referentes de la vanguardia artística contemporánea.

¿Cómo ha llegado Quintanar de la Orden al quinto puesto?

La posición de Quintanar de la Orden en este ranking no es fruto de la casualidad, sino a la dedicación y proceso cultural que ha ido madurando con los años. La localidad ha apostado por el arte urbano como símbolo de identidad y motor cultural, implicando a artistas locales e internacionales para transformar espacios de la localidad. "Gracias también a nuestros vecinos, por convertir sus paredes en lienzos y apostar por la cultura como motor de transformación", agradecía el ayuntamiento desde sus redes sociales tras conocer la noticia.

Mural en la calle El Carmen (Quintanar de la Orden, Toledo) / Ayuntamiento QUintanar de la Orden

La plataforma Street Art Cities ha reconocido que este crecimiento se ha basado no solo en la cantidad de murales, sino en la participación de la comunidad y en la interacción global que generan estas obras. El proceso de votación ha sido abierto al público, lo que permite que aficionados y expertos de diferentes partes del mundo contribuyan a este reconocimiento.

Además del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, la Escuela de Arte Urbano de La Mancha ha sido clave para cultivar talento y acompañar este desarrollo, ayudando a que los murales se conviertan tanto en patrimonio visual cotidiano como en atractivo turístico.

Murales que cuentan historias

El pueblo ha sabido aprovechar el potencial creativo de sus calles para construir lo que muchos describen como "un museo al aire libre". Decenas de murales que el propio ayuntamiento presenta en este enlace y que invitan a reflexionar y disfrutar del arte en el día a día de sus vecinos. Ya sea en las fachadas de sus colegios, en la fachada del campo de fútbol municipal, o en cualquier pared o muro del municipio. Y con más de un valor simbólico, como los murales en homenaje a Francisco Ibáñez, el historiador de Quintanar de la Orden, Martín de Nicolás o el cantante Camilo Sexto.

Mural 'Mirada de Dulcinea' / Ayuntamiento Quintanar de la Orden

Así, este reconocimiento mundial no solo supone una inyección de prestigio para Quintanar de la Orden, sino también una oportunidad para ampliar su influencia cultural más allá de España. La presencia en el Top 5 de arte urbano global puede atraer a más visitantes, generar nuevos proyectos artísticos y reforzar la idea de que la creatividad puede nacer y florecer incluso en lugares pequeños, pero con grandes ambiciones culturales.