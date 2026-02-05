El embalse de Guajaraz comienza a desembalsar agua: Toledo prevé el aumento de caudal de Tajo

Tras varias semanas de lluvia, donde el viento ha sido el gran protagonista del temporal que ha pasado por Castilla-La Mancha, la situación de los embalses de la región cobran protagonismo. Entre estos, se encuentra el embalse del Guajaraz, a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Toledo en la localidad de Argés y que es propiedad del ayuntamiento de la capital toledana. El embalse alcanzará en breve su cota de resguardo, motivo por el que se iniciará un desembalse de agua a partir de las 12:00 horas, según informan fuentes municipales.

Según los datos oficiales del Sistema Automático de la Información Hidrológica (SAIH Tajo) actualizados a las 9:00 horas, la cota del embalse se sitúa en 603,23 metros, muy próxima al máximo del embalse (603,26 metros). Por ello se llevará a cabo un primer desembalse, con el fin de garantizar la seguridad de la infraestructura y que provocará previsiblemente el aumento del caudal aguas abajo.

Mientras que los usos del embalse consisten en el abastecimiento y la pesca, su situación, afecta directamente al río Tajo, el cualha superado el umbral de nivel naranja en los últimos días. El embalse se alimenta del río Guajaraz, afluente del Tajo, desembocado en él más adelante, cerca de la Dehesa de Daramezas en el municipio de Guadamur.

Las lluvias obligan a cerrar parques y jardines de Toledo

Mientras, en la ciudad el ayuntamiento ha activado el protocolo de cierre de parques y jardines como medida de prevención ante el aviso de la AEMET de rachas de viento de hasta 89 km/h y lluvias persistentes. Se trata de un aviso amarillo desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

Esta medida de prevención contará con vigilancia reforzada y, si procede, el corte preventivo de accesos en varios puntos de la ciudad como el camino natural del Tajo, paseo Barco de Pasaje o la Peraleda/Hospital Parapléjicos.

Estado actual del caudal del río Tajo, a su paso por Toledo

En lo que respecta al río Tajo, en estos momentos se encuentra en aviso naranja al haberse superado el umbral de aviso hidrológico de 448,49 metros.

Una situación que ha vuelto a hacer saltar las alarmas después de las crecidas del Tajo en marzo, cuando el río llegó a nivel rojo y se tuvo que hacer de urgencia un dique en el Hospital Nacional de Parapléjicos.