El cartel de la Semana Santa de Toledo 2026 desata las críticas por utilizar una imagen que no es real

La polémica está servida. Hace apenas dos días, Toledo mostraba al mundo el que iba a ser el cartel oficial para su Semana Santa, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril. Lo que nadie imaginó era el revuelo que iba a crear en redes sociales y no precisamente por el diseño del mismo.

Un motivo de celebración, como es la llegada de la Semana Santa 2026 a Toledo, ha terminado en una de las grandes polémicas culturas de la ciudad en los últimos años. El cartel escogido en la Junta de Cofradías ha causado el rechazo total en los usuarios de redes sociales, especialmente por los profesionales del diseño gráfico, fotógrafos, cofrades o profesionales del mundo de la cultura.

La polémica con el cartel de la Semana Santa de Toledo 2026

El Cristo de la Agonía con el Alcázar de Toledo de fondo es el diseño para el cartel de la Semana Santa de Toledo 2026. Fue presentado por la concejal de Cultura, Ana Pérez junto al provicario general, Raúl Muelas y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Juan Carlos Sánchez, se trata de una obra de Diego Mora, enfermero e investigador de la UCLM.

Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, obra de Diego Mora / Ayuntamiento de Toledo

Este diseño fue elegido entre un total de 41 trabajos presentados. Según cuenta el autor de la obra, con este cartel quiere reflejar: "fortaleza frente a la incertidumbre actual". Los tonos rojos son para representar la pasión y su estética es clásica.

Sin embargo, las malas reacciones comenzaron en redes sociales nada más anunciarse y no tuvieron nada que ver con el diseño o la estética del cartel. Los seguidores de la Semana Santa en la ciudad, profesionales del diseño, fotógrafos o personalidades del mundo de la cultura han criticado la utilización de la Inteligencia Artificial para diseñar esta obra.

"Lo siento mucho, toledanos", "Toledo se merece algo muchísimo mejor", "Esto es un despropósito" o "Si está hecho con IA me parece un insulto" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre esta obra en redes sociales. Problemas de composición, tipografía desordenada o un mal tratamiento de la imagen, que ha provocado que al Cristo no se le aprecien los ojos, ha provocado que no pase el filtro de los seguidores de la Semana Santa en la ciudad. Muchos opinan que hay que decantarse por profesionales y no por este tipo de sistemas, que no ofrecen un resultado a la altura de una fiesta de Interés Turístico Internacional.

Además, también en redes sociales difundieron comparativas entre el cartel ganador y una fotografía previa del Cristo en procesión, disponible en internet y atribuida al fotógrafo Francisco Javier Martín Fernández bajo licencia Creative Commons. Explican los usuarios de las diferentes aplicaciones que esa imagen necesita de una atribución expresa de autoría y que se aprecia en el cartel.

La cuenta toledo.sacro comparte la que es la foto original del cartel oficial de la Semana Santa de Toledo / Instagram

Otro de los problemas que aprecian muchas personas es que en un año tan importante para la Catedral de Toledo en su VIII Centenario, la imagen del templo no esté presente en el cartel seleccionado. Han echado en falta que se le dé el protagonismo que se merece o que sirva de reclamo para que más personas conozcan esta fiesta de la ciudad.