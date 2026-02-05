POLÉMICA
El cartel de la Semana Santa de Toledo 2026 desata las críticas por utilizar una imagen que no es real
El cartel de la Semana Santa de Toledo 2026 ha generado rechazo en redes sociales por el uso de Inteligencia Artificial en su diseño
La polémica está servida. Hace apenas dos días, Toledo mostraba al mundo el que iba a ser el cartel oficial para su Semana Santa, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril. Lo que nadie imaginó era el revuelo que iba a crear en redes sociales y no precisamente por el diseño del mismo.
Un motivo de celebración, como es la llegada de la Semana Santa 2026 a Toledo, ha terminado en una de las grandes polémicas culturas de la ciudad en los últimos años. El cartel escogido en la Junta de Cofradías ha causado el rechazo total en los usuarios de redes sociales, especialmente por los profesionales del diseño gráfico, fotógrafos, cofrades o profesionales del mundo de la cultura.
La polémica con el cartel de la Semana Santa de Toledo 2026
El Cristo de la Agonía con el Alcázar de Toledo de fondo es el diseño para el cartel de la Semana Santa de Toledo 2026. Fue presentado por la concejal de Cultura, Ana Pérez junto al provicario general, Raúl Muelas y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Juan Carlos Sánchez, se trata de una obra de Diego Mora, enfermero e investigador de la UCLM.
Este diseño fue elegido entre un total de 41 trabajos presentados. Según cuenta el autor de la obra, con este cartel quiere reflejar: "fortaleza frente a la incertidumbre actual". Los tonos rojos son para representar la pasión y su estética es clásica.
Sin embargo, las malas reacciones comenzaron en redes sociales nada más anunciarse y no tuvieron nada que ver con el diseño o la estética del cartel. Los seguidores de la Semana Santa en la ciudad, profesionales del diseño, fotógrafos o personalidades del mundo de la cultura han criticado la utilización de la Inteligencia Artificial para diseñar esta obra.
"Lo siento mucho, toledanos", "Toledo se merece algo muchísimo mejor", "Esto es un despropósito" o "Si está hecho con IA me parece un insulto" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre esta obra en redes sociales. Problemas de composición, tipografía desordenada o un mal tratamiento de la imagen, que ha provocado que al Cristo no se le aprecien los ojos, ha provocado que no pase el filtro de los seguidores de la Semana Santa en la ciudad. Muchos opinan que hay que decantarse por profesionales y no por este tipo de sistemas, que no ofrecen un resultado a la altura de una fiesta de Interés Turístico Internacional.
Además, también en redes sociales difundieron comparativas entre el cartel ganador y una fotografía previa del Cristo en procesión, disponible en internet y atribuida al fotógrafo Francisco Javier Martín Fernández bajo licencia Creative Commons. Explican los usuarios de las diferentes aplicaciones que esa imagen necesita de una atribución expresa de autoría y que se aprecia en el cartel.
Otro de los problemas que aprecian muchas personas es que en un año tan importante para la Catedral de Toledo en su VIII Centenario, la imagen del templo no esté presente en el cartel seleccionado. Han echado en falta que se le dé el protagonismo que se merece o que sirva de reclamo para que más personas conozcan esta fiesta de la ciudad.
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- Íñigo Quintero, el fenómeno cristiano que reventó en una residencia de estudiantes madrileña: 'Lo llevé mal, fue una etapa difícil
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- Riesgo por inundaciones en Madrid: estos serán los efectos de la borrasca Leonardo, según la Aemet
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Nuevas tarifas en los autobuses urbanos de Toledo a partir de marzo: cómo conseguir descuentos en el nuevo precio