La borrasca Leonardo mantiene a Toledo en alerta: cortes de luz y desbordamiento del arroyo Valdelobo

El viento y las lluvias intensas continúa siendo los protagonistas en Toledo. A causa de la borrasca Leonardo, la capital toledana y el Valle del Tajo se encuentra en aviso amarillo por las lluvias que pueden acumular 40 litros de agua por metro cuadrado y las rachas de viento, de hasta 80 km/h. Unas inclemencias meteorológicas que ya han causado incidencias en la ciudad y que mantienen en alerta al ayuntamiento, quien continúa realizando valoraciones técnicas y adoptando medidas de seguridad.

Como medida de prevención, los parques y jardines de la ciudad continúan cerrados después de que el ayuntamiento procediera en la tarde de ayer. Mientras que esta mañana el consistorio anunció que comenzarían a desembalsar agua del embalse de Guajaraz al situarse muy próximo a la cota máxima del embalse; lo que provocará que el caudal del río aumente a su paso por la capital.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, pide a los vecinos "extremar la precaución". Durante el día de hoy la ciudad ha llegado a alcanzar rachas de viento superiores a los 70 km/h, vientos intensos que han provocado más de una incidencia en la ciudad: "nos han llegado avisos de caídas de árboles, caídas de ramas y también caídas de tejas y de algunas cornisas de ventanas", explicaba Velázquez. De hecho, la caída de un árbol en la línea de la subestación de Bargas ha provocado cortes de luz en algunos puntos de la ciudad. Desde el Consistorio aseguran que están trabajando en ello para solucionarlo.

"Máxima precaución" ante el aumento del caudal del Tajo

El Ayuntamiento continúa en alerta y cuenta con los servicios de Policía, Bomberos y Protección Civil activados para actuar frente a cualquier situación. Velázquez también pide extremar la precaución "en todos los cauces de los ríos y arroyos. A su paso por Toledo, el río Tajo está en aviso naranja: "ha subido 1,27 cm desde que comenzó la semana pasada y se prevé que este suba a partir de esta noche como consecuencia de los desembalses que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid". El alcalde también pide precaución por el viento: "Seguimos en nivel amarillo".

Por el momento, se ha producido corte en el camino de Albarreal, entre la rotonda de la Avenida de la Legua y el acceso a la CM-40, debido al desbordamiento del arroyo Valdelobos. Desde ayer, que se realizó este corte, "se están realizando las distintas valoraciones y propuestas de solución para reabrir lo antes posible. Pero en estos momentos no existe más cortes, aunque en cualquier momento puede haber otro corte no solo derivado del viento, sino también de la situación de las aguas", explica Velázquez desde la zona.

El camino de Albarreal, entre la rotonda de la Avenida de la Legua y el acceso a la CM-40, se encuentra cortado debido al desbordamiento del arroyo Valdelobos / Ayuntamiento de Toledo

Mientras que se mantiene también el corte preventivo en la senda ecológica tras el desprendimiento. Y del que se está valorando por parte de los servicios técnicos su pronta reapertura. Además, el alcalde ha señalado que también se han registrado inundaciones en la zona de las escaleras y en diversos puntos de las riberas y arroyos.