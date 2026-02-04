Toledo se jugará su 'gran final' el 12 de marzo en Madrid para ser finalista de la Capital Europea de la Cultura 2031

Toledo tendrá una cita vital el próximo 12 de marzo, fecha en la que defenderá en la sede del Ministerio de Cultura (Madrid) su proyecto 'Shaping Culture', con el que quiere convertirse en la Capital Europea de la Cultura 2031.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, afirmó recientemente que "es un proyecto a la altura de las mejores ciudades de Europa, con el que se pone a la cultura en el centro de nuestro futuro para los próximos años, y debe marcar un camino de largo recorrido para la transformación de nuestra ciudad".

La ciudad manchega competirá en esta primera fase con otras ocho ciudades españolas: Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma de Mallorca y Potries, en Valencia.

Y tras esta prueba del 12 de marzo, en la que el comité estará formado por expertos internacionales, se conocerán las ciudades finalistas, que podrán ser de dos a ocho. Se desconoce con exactitud cuántas serán. Y no es cuestión menor pasar a la gran final, ya que el Ministerio de Cultura se ha comprometido a promocionar a las finalistas como Capitales Españolas de la Cultura entre 2027 y 2031, a razón de una por semestre. Ello podría proporcionar una gran visibilidad internacional para Toledo.

El nombre definitivo de la ciudad para representar a España como Capital Europea de la Cultura en 2031 se anunciará en diciembre de este año. "Toledo está preparada para asumir esta responsabilidad", declaró el alcalde.

Los puntos fuertes de Toledo para ser la Capital Europea de la Cultura 2031

El Ayuntamiento y Diputación de Toledo han impulsado un Consejo Rector que está formado por figuras de prestigio en la ciudad como Rafael Canogar, Tomás Alía, José Antonio Marina, Esther Esteban, Gregorio Marañón, Isabel San Sebastián y José Ignacio Goirigolzarri.

La programación artística y social de la candidatura se estructura en lo que se define como una “macla cultural”, entrelazando cuatro ejes fundamentales: interpretar, renaturalizar, diseñar y convivir.

El consistorio ha explicado que esta candidatura "no solo se apoya en su historia como cuna de las Tres Culturas, sino que propone utilizar la cultura, el diseño y la regeneración como herramientas para repensar el territorio desde la sostenibilidad y la convivencia". De hecho, el alcalde ha destacado que la propuesta es un eslabón esencial para la concordia europea, “si hace mil años Toledo fue el lugar desde donde se difundió el conocimiento de la civilización greco-latina, hoy nos presentamos como una palanca de transformación social”.