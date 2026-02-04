El Cristo de la Agonía protagoniza el cartel de la Semana Santa de Toledo: una obra de un investigador de la UCLM

El Cristo de la Agonía con el Alcázar de Toledo de fondo. Así es el cartel que presenta la Semana Santa de Toledo 2026, que tendrá lugar del próximo 27 de marzo al 5 de abril, y que presentaron en la jornada de ayer la concejal de Cultura, Ana Pérez junto al provicario general, Raúl Muelas y el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Juan Carlos Sánchez.

El cartel es obra de Diego Mora, enfermero e investigador de la UCLM, el elegido entre un total de 41 trabajos presentados. Este mismo explicó que su obra busca reflejar "fortaleza frente a la incertidumbre actual", utilizando una paleta de tonos rojizos que evocan la pasión y la vuelta a la estética de los carteles clásicos. Para el autor, es "un honor representar uno de los momentos más emocionales de mi ciudad".

Toledo supera los 8.000 cofrades

Durante la presentación, Ana Pérez destacó la singularidad de las 20 cofradías toledanas: "somos patrimonio histórico por nuestras imágenes, pero también patrimonio inmaterial por la devoción que pasa de generación en generación y es que Toledo ofrece un sentido de religiosidad, silencio y respeto único gracias a sus calles y su iluminación".

Juan Carlos Sánchez y Ana Pérez desvelan el cartel anunciador de la Semana Santa 2026 de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

La concejal siguió destacando la relevancia de las Hermandades y Cofradías en la ciudad, que ya superan los 8.000 cofrades. "Es emocionante ver a mucha gente joven involucrándose y comprometiéndose con las hermandades y cómo cada año son más los pasos que deciden procesionar a hombros, manteniendo viva una tradición que es una manifestación pública de fe", señalaba la concejal.

Por su parte, el provicario general, Raúl Muelas destacó la importancia de la presentación del cartel, definiéndolo como el "primer pregón gráfico" de la Semana Santa, "este cartel nos calienta el corazón y refleja la comunión entre Toledo y la fe; una fe que en esta ciudad se puede casi tocar con la mano debido a la estrechez de nuestras calles".

Finalmente, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías agradeció el apoyo de las instituciones y destacó la importancia de la unidad entre cofradías de penitencia y de gloria, "cofrades somos todos, y vuestro trabajo hace posible que Toledo brille cada año".