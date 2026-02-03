Toledo lanza el Programa Horizonte-Empleo para jóvenes: contratos de un año y oportunidad laboral en la gestión pública

Cinco plazas, un año de contrato y una oportunidad para dar el salto al mercado laboral. Esto es lo que ofrece el Programa Horizonte-Empleo, presentado por el Ayuntamiento de Toledo, el cual está dirigido a jóvenes cualificados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que buscan su primera experiencia profesional relevante dentro del ámbito de la gestión pública. La convocatoria, abierta hasta el 5 de febrero y financiada con fondos europeos, permitirá trabajar en distintas áreas municipales a los seleccionados.

La iniciativa busca dar respuesta a una de las preocupaciones más persistentes entre la población joven: cómo conectar los estudios con un empleo cualificado y duradero. De esta manera, el programa supone una puerta de entrada al mercado laboral formal que muchos recién graduados encuentran cerrada nada más terminar sus estudios.

¿Qué ofrece el Programa Horizonte-Empleo?

Según explicó el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, el programa consta de contratos a jornada completa durante doce meses, desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. Los contratos están cofinanciados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo Plus con una subvención de 56.000 euros. Mientras que la idea es facilitar la incorporación de jóvenes con formación superior en áreas que responden tanto a necesidades administrativas como a retos actuales de la gestión municipal.

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín / Ayuntamiento de Toledo

En concreto, en Toledo se ofertará una plaza de arquitecto, otra de orientador laboral, una de técnico en medio ambiente y dos administrativos. Estos puestos tendrán un salario que supondrá el 60% del que cobran los técnicos municipales en cada una de las categorías seleccionadas.

Más apoyo al empleo juvenil con la contratación de 47 operarios

Horizonte-Empleo no es la única iniciativa que se está impulsando en la ciudad para responder a la compleja realidad del empleo entre los jóvenes. De hecho, el ayuntamiento también ultima la reactivación del Plan de Empleo municipal, con la contratación de 47 operarios y dos coordinadores a partir de febrero. Estos puestos -que no están dirigidos exclusivamente a titulados superiores- se centran en labores de albañilería y jardinería para completar proyectos urbanos pendientes, como obras en la plaza Padre Juan de Mariana y otros espacios públicos de la ciudad.

El Plan de Empleo, con enfoque más generalista, contrasta con Horizonte-Empleo, que exige titulación y vincula la incorporación laboral a perfiles más técnicos. Marín añadió que “la gran mayoría de personas de esta fase del proyecto son jóvenes, menores de 30 años, con baja cualificación formativa y los trabajos que desarrollarán durante los seis meses de duración del proyecto están relacionados con la albañilería y el medio ambiente”.

Esta inminente convocatoria, la cual se hará oficial "en cuanto los presupuestos municipales están dispuestos", será la segunda edición del Programa de Captación Juvenil, que durante el año pasado permitió la contratación de doce personas.