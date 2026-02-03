Puy du Fou presenta una querella criminal contra su ex-CEO, Erwan de la Villèon, por "presuntas irregularidades" en la gestión

En pleno auge turístico y con cifras récord de visitantes, Puy du Fou ha visto como las batallas que habitualmente vemos en sus espectáculos han traspasado el escenario. En el pasado mes de diciembre, el Consejo de Administración del parque temático de Toledo interpuso una querella criminal ante su ex-CEO, Erwan de la Villèon, por presuntas irregularidades en la gestión, según avanzó en el día de ayer El Confidencial.

La querella acusa a De la Villèon de delitos de administración desleal y malversación de fondos durante casi una década al frente de la compañía. Todo después de que en julio se acabara la relación laboral entre el parque temático y el que había sido su consejero delegado desde el inicio del proyecto en Toledo. Una noticia que sorprendió al sector y que el empresario francés comunicó mediante una publicación en su perfil de Linkedin hace apenas dos semanas en la que ofrecía cifras y resultados detallados en el parque durante su gestión: "Feliz de haber fundado este proyecto y liderado esta aventura", explicaba.

Demandas cruzadas y una disputa por la propiedad intelectual

El conflicto no se limita a la querella criminal. De la Villèon, por su parte, reclama una compensación de más de dos millones de euros por los derechos de propiedad intelectual de los espectáculos, argumentando que fueron creados directamente por él durante su mandato. Aunque esta reclamación ha sido mencionada por la parte denunciante, el departamento jurídico de Puy du Fou asegura que "a día de hoy" no ha recibido notificación formal de esa demanda, según las fuentes consultadas por El Confidencial.

La destitución de la Villèon se produjo después de que los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT denunciaran al parque por el incumplimiento del registro horario y del Estatuto de los Trabajadores, además de obligar a los actores a limpiar baños y vestuarios. Unas quejas que llevaron a que una Inspección de Trabajo investigases dichas denuncias. Esta decisión tomada por la directiva del parque fue valorada tanto por CCOO como UGT como un "punto de inflexión" para corregir las malas prácticas laborales de Puy du Fou, considerando que el cambio en la gestión sería una oportunidad para mejorar las condiciones de los más de mil trabajadores.

Desde la salida del empresario francés, la dirección está a cargo de Oliver Strebelle, director general del Grupo Puy du Fou desde Francia. Y, con el fin de cambiar la situación de los trabajadores, UGT, CCOO y Puy du Fou España firmaron el pasado viernes el nuevo convenio colectivo que regulará las condiciones laborales de los trabajadores del parque durante el periodo de 2026-2029, según anunció UGT Castilla-La Mancha.

Un acuerdo que llega tras meses de diálogo y trabajo conjunto y que incorpora avances en material salarial (incremento salarial acumulado del 12,5% en cuatro años), conciliación, organización del tiempo de trabajo y derechos sociales.