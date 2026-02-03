SOLIDARIDAD
Manos Unidas Toledo presenta sus proyectos de 2026: cerca de 600.000 euros para trece iniciativas en hasta tres continentes
La ONG explicó todo lo que llevará a cabo en 2026 junto a la Archidiócesis de Toledo
Durante el pasado lunes, Manos Unidas Toledo presentó los proyectos que va a financiar este 2026 con los fondos reunidos en la Archidiócesis de Toledo. En total, la ONG sacará adelante un total de 13 intervenciones en países de África, América y Asia, con un presupuesto total de 597.360 euros.
Para Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, estas trece intervenciones son "las gotas en el océano con las que la Archidiócesis declara la guerra al hambre". En la presentación también estuvieron presentes la delegada de Manos Unidas en Toledo, Ana María Gómez, y la directora del Conservatorio de Música 'Jacinto Guerrero', Adela Torres.
De estos 13 proyectos, ocho se llevarán a cabo en países africanos, tres en América y los dos restantes en Asia. Y, en concreto, los proyectos son 'mejora de la educación infantil en la escuela de San Gabriel de Mombele', en la República Democrática del Congo; 'Programa de educación infantil para jóvenes de comunidades rurales en Honduras'; 'Integración de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en la Diócesis de Tánger', en Marruecos; 'Acceso al agua en comunidades rurales de Loja', en Ecuador; 'Restablecimiento y fortalecimiento de servicios de salud en Tigray', en Etiopía; 'Formación para el empleo en centros sanitarios de población marginal en Bhilai', en India; 'Consolidación de residencia alimentaria en hogares rurales en PetionVille y Kenscoff', en Haití; y 'acceso de mujeres pobres en Adigrat a oportunidades empresariales', también en Etiopía. También se realizarán otros proyectos en Sierra Leona, Angola, Benín, India y Mozambique.
La delegada de Manos Unidas en Toledo recordó que en la actualidad hay en todo el mundo hasta 59 conflictos armados e insistió en que la misión de Manos Unidas es "romper el círculo entre pobreza y conflicto, que causa hambre, exclusión y el abandono de hogares y países. La guerra lo destroza todo".
Actividades de Manos Unidas en Toledo para recaudar fondos
Durante los próximos días se realizarán actividades en la ciudad manchega con el fin de recaudar fondos para los proyectos:
- Este jueves tendrá lugar el 'Concierto de la Concordia', que se celebrará en el colegio Infantes
- El viernes se organizará la Cena del hambre Arciprestal, una iniciativa en la que se entregará un pequeño bocadillo
- Finalmente, el domingo, tendrá lugar la eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo auxiliar de la Archidiócesis, César García Magán.
El arzobispo concluyó definiendo a todos estos proyectos como "luminosos y llenos de compromiso. La ayuda es más necesaria que nunca".
