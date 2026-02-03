'Diversión Toledo': así es el nuevo parque infantil con entrada gratuita hasta el 9 de febrero

Toledo inició el mes de febrero con la inauguración de un nuevo espacio de ocio para los más pequeños. Desde el pasado lunes se puede disfrutar en el Centro Comercial Fusión del parque de atracciones y temático infantil 'Diversión Toledo'. Además, esta primera semana tiene una característica muy especial.

Entrada gratis hasta el próximo 9 de febrero

Para celebrar la inauguración del parque infantil, los niños podrán disfrutar de sus colchonetas y toboganes de manera totalmente gratuita hasta el 9 de febrero en los siguientes horarios:

De lunes a jueves - de 17:30 a 19:30 horas

Viernes, sábado y domingos - de 12:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 horas

Durante estos días, los más pequeños podrán disfrutar de un espacio amplio, colorido, seguro y pensado para que lo pasen en grande, mientras los padres aprovechan para hacer sus compras en el centro comercial. Cabe destacar que la "zona de diversión" está pensada para niños entre 3 y 12 años.

Cartel semana gratuita parque infantil 'Diversión Toledo' / Instagram 'diversión_toledo'

Asimismo, fuera de estos horarios gratuitos, 'Diversión Toledo' abrirá sus puertas de lunes a jueves de 17:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo desde las 12:00 horas de la mañana hasta las 23:00 de la noche.

Un lugar perfecto para celebraciones infantiles

La apertura de 'Diversión Toledo' en el Centro Comercial Fusión, anexo a Luz del Tajo, ofrece a los toledanos un lugar donde celebrar cumpleaños y eventos infantiles, con servicios adaptados a cada ocasión y un equipo supervisor que garantiza la diversión con la máxima seguridad.

Además, a partir del 10 de febrero, las instalaciones estrenarán un bar dentro del propio local, pensado para que las familias puedan reunirse a tomar algo o simplemente descansar mientras que los menores se divierten.

Interior parque infantil 'Diversión Toledo' / Instagram 'diversión_toledo'

Para cualquier consulta o reserva, 'Diversión Toledo' recomienda ponerse en contacto a través del teléfono 925 526 564 o mediante sus perfiles en redes sociales.

Otras opciones para la diversión de los más pequeños

'Diversión Toledo' se suma a la lista de parques temáticos de Toledo gracias a los cuales los más pequeños pueden disfrutar de actividades en grupo o en familia. Algunas de las opciones más interesantes pueden ser las siguientes.

Dreamland Park

Ubicado en el Polígono Industrial Ciudad de La Imagen en Yuncler, Toledo, se trata de 300 m² de pura diversión repartidos en toboganes, circuitos de karts, torres de escaladas y camas elásticas, entre otros.

El parque infantil cuenta con una capacidad para 292 niños de edades comprendidas de 3 a 12 años, siempre al cuidado de monitoras. Además, cuenta con otras actividades o juegos como fútbol indoor o incluso una zona especial pensada para el disfrute de los recién nacidos (capacidad para 13 bebés).

Actividad 'bubble-soccer' Dreamland Park / Web Dreamland Park

Adventrix Toledo

Este parque de aventura y ocio está situado en Finca Piedralrey, emplazamiento que permite disfrutar al aire libre, con deportes, juegos y diversión. En su catálogo tienen actividades de toda la vida a la par que llevan a cabo actividades innovadoras para un público algo más grande.

En este caso, las actividades son casi innumerables, pensadas para excursiones de colegios, institutos o para celebraciones de cumpleaños. Se pueden reservar actividades desde circuitos con puentes y tirolinas, pasando por karts, hasta llegar a alguna pensada para los más pequeños como castillos hinchables infantiles.