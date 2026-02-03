Presentado el Ciclo Cultural Joven de Toledo, con sorteos de entradas incluidos: las fechas a tener en cuenta

La II edición del Ciclo Cultural Joven de Toledo se desarrollará "entre febrero y marzo", como declaró el pasado lunes José Vicente García-Toledano, concejal de Festejos y Juventud de Toledo. Y tendrá una propuesta muy clara: teatro y humor como "herramientas culturales para los jóvenes". Además, se realizarán diferentes sorteos de entradas para acceder a las actividades de forma totalmente gratuita.

"Este año volvemos a implementar tanto actividades de teatro como el nuevo ciclo de monólogos Risa Town, que se celebrará en la sala Thalía del barrio del Polígono”, ha indicado el concejal, al tiempo que ha destacado que este 2026 “será el año de los monólogos con el objetivo de potenciar la risa y la felicidad entre los toledanos".

Programación del Ciclo Cultural Joven de Toledo

El viernes 20 de febrero será el día inaugural con el musical La Cenicienta. El siguiente viernes, día 27, tendrá lugar el festival Ibiza Paradise y el sábado 28 el monólogo de David Domínguez, El raro de los 90s.

Ya en el mes de marzo, la oferta cultural continuará el viernes con la obra de teatro Los Miserables en Madrid; y el sábado 7 actuará la humorista Susi Caramelo en la sala Thalía. Por su parte, el sábado 14 se celebrará la comedia Monólogos All Star, una propuesta que según el concejal de Festejos de Toledo "tuvo gran acogida en ediciones anteriores y este año contará con nuevos monologuistas".

El domingo 15 tendrá lugar uno de los platos fuertes de la agenda, con una visita al parque temático Puy du Fou "para acercar la cultura a nuestros jóvenes". Las actuaciones incluidas en este ciclo continuarán el sábado 21 de marzo en la sala Thalía con Sil de Castro y el espectáculo Noche de Chicas; y finalizarán el viernes 27 de marzo en la misma ubicación con el Festival de Comedia de Miguel Miguel, ¡Acojonados!.

A tener en cuenta sobre los sorteos

El concejal también recordó que la concejalía de Juventud comenzará este jueves el primer sorteo de entradas, dirigido a jóvenes empadronados en la ciudad de Toledo. Los sorteos se realizarán de forma semanal y en algunos eventos se rotará la participación para garantizar la equidad, “si un joven asiste a una actuación, en el siguiente irán otros, buscando siempre la ecuanimidad entre todos”.