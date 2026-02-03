SEGUNDA EDICIÓN
Presentado el Ciclo Cultural Joven de Toledo, con sorteos de entradas incluidos: las fechas a tener en cuenta
La programación, que busca atraer a los jóvenes de la ciudad y empaparles de su cultura, tendrá lugar entre febrero y marzo
La II edición del Ciclo Cultural Joven de Toledo se desarrollará "entre febrero y marzo", como declaró el pasado lunes José Vicente García-Toledano, concejal de Festejos y Juventud de Toledo. Y tendrá una propuesta muy clara: teatro y humor como "herramientas culturales para los jóvenes". Además, se realizarán diferentes sorteos de entradas para acceder a las actividades de forma totalmente gratuita.
"Este año volvemos a implementar tanto actividades de teatro como el nuevo ciclo de monólogos Risa Town, que se celebrará en la sala Thalía del barrio del Polígono”, ha indicado el concejal, al tiempo que ha destacado que este 2026 “será el año de los monólogos con el objetivo de potenciar la risa y la felicidad entre los toledanos".
Programación del Ciclo Cultural Joven de Toledo
El viernes 20 de febrero será el día inaugural con el musical La Cenicienta. El siguiente viernes, día 27, tendrá lugar el festival Ibiza Paradise y el sábado 28 el monólogo de David Domínguez, El raro de los 90s.
Ya en el mes de marzo, la oferta cultural continuará el viernes con la obra de teatro Los Miserables en Madrid; y el sábado 7 actuará la humorista Susi Caramelo en la sala Thalía. Por su parte, el sábado 14 se celebrará la comedia Monólogos All Star, una propuesta que según el concejal de Festejos de Toledo "tuvo gran acogida en ediciones anteriores y este año contará con nuevos monologuistas".
El domingo 15 tendrá lugar uno de los platos fuertes de la agenda, con una visita al parque temático Puy du Fou "para acercar la cultura a nuestros jóvenes". Las actuaciones incluidas en este ciclo continuarán el sábado 21 de marzo en la sala Thalía con Sil de Castro y el espectáculo Noche de Chicas; y finalizarán el viernes 27 de marzo en la misma ubicación con el Festival de Comedia de Miguel Miguel, ¡Acojonados!.
A tener en cuenta sobre los sorteos
El concejal también recordó que la concejalía de Juventud comenzará este jueves el primer sorteo de entradas, dirigido a jóvenes empadronados en la ciudad de Toledo. Los sorteos se realizarán de forma semanal y en algunos eventos se rotará la participación para garantizar la equidad, “si un joven asiste a una actuación, en el siguiente irán otros, buscando siempre la ecuanimidad entre todos”.
- El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
- La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
- El joven meteorólogo Jorge Rey pone en alerta a Madrid para el mes de febrero: esta es la previsión para los próximos días
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
- La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
- La Comunidad de Madrid presenta una exposición fotográfica gratuita sobre la fauna y flora de Arco Verde
- Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños