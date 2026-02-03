Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada

El cantante Leiva es un apasionado de Madrid, prueba de ello es su canción en el grupo Pereza 'Lady Madrid' o cómo comparte su pasión por el club Atlético de Madrid. Eso no le obliga a vivir en el centro de la ciudad, con un alto ritmo que no todos los cuerpos soportan. Muchos conocen el piso que la estrella de la música adquirió en Alameda de Osuna, su barrio de toda la vida en el distrito de Barajas, pero también cuenta con un refugio 'secreto', reservado y muy tranquilo en una pequeña localidad que hace frontera entre Toledo y la capital, en la Sierra de Gredos.

El refugio de Leiva en una pequeña localidad entre Toledo y Madrid

A pesar de que Leiva tiene diferentes propiedades en España, una de las que más sorprende o llama la atención es su espectacular casa en la Sierra de Gredos, uno de los bosques más bonitos de Madrid. Muy cerca del Río Alberche, en la frontera entre Toledo y la capital, el cantante tiene esta segunda vivienda que destaca por ser una zona tranquila, de montaña, rodeada de naturaleza, perfecta para desconectar de las grandes ciudades.

En diferentes entrevistas, el cantante asegura que se ha convertido en todo un "hortelano", hasta el punto de poder vivir solo de las verduras que cultiva. Esta nueva faceta es gracias a los impresionantes exteriores de este refugio en la sierra, para grandes paseos y, por supuesto, con huerta. Un lugar ideal para alejarse de la ciudad y aprovechar para escribir o componer, porque Leiva define este espacio como un lugar que le da paz.

Leiva comparte en sus redes sociales muchas imágenes de su casa de campo cercana a Toledo / Instagram

La casa de Leiva en la frontera entre Toledo y Madrid está en un terreno de 800 metros cuadrados. Entre las comodidades de esta vivienda están un garaje y piscina privada. En sus entrevistas, el compositor explica que uno de sus grandes placeres es dar largos paseos con su perro por la zona del Gurugú, en la Sierra de Gredos o por la ribera del Alberche, un espacio con vistas espectaculares, no muy lejos del pantano de San Juan.

Esta casa fue fruto de los beneficios del grupo Pereza en el año 2006, cuando Leiva la adquirió. El cantante asegura que antes de ese momento, vivía en casa de sus padres, pero decidió invertir en este hogar de tranquilidad. A pesar de lo que muchos puedan imaginar, este tipo de viviendas no tienen el precio alto de otras de las ofertas de la capital, en los portales de venta están por debajo de los 200.000 euros.

La estrecha relación de Leiva con la provincia de Toledo

Lo cierto es que Leiva tiene una vinculación mucho más estrecha con Toledo de lo que muchos imaginan. El padre del cantante es de uno de los municipios más conocidos de la provincia: Olías del Rey. De hecho, sus primeros pasos en el mundo de la música fueron en este municipio, tocando en las fiestas en verano de 1994.

Con su familia tiene una estrecha relación y en diferentes entrevistas ha compartido la admiración que siente con sus padres. En su última entrevista en 'La Revuelta', compartió uno de los planes más especiales que tiene con ellos para su refugio en la frontera de Toledo y Madrid: "Me estoy planteando hacer, aunque tampoco sé cuánto será de grande, pero yo tengo una casa en el campo que tiene un poquito de terreno. Alguna vez lo he pensado con mis hermanos, antes de comer, te pones ahí para tomar una birra y te tiras unas petancadas, se dice así creo", compartió ilusionado.