Cae en Toledo una banda especializada en robos violentos de productos tecnológicos

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha logrado desmantelar un grupo criminal especializado en robos con violencia en tiendas de tecnología, una actuación que se ha saldado con el ingreso en prisión de dos de los cabecillas de la banda. La investigación se inició tras un asalto cometido el pasado mes de septiembre en un establecimiento comercial del barrio de Los Remedios, en Sevilla.

Según han informado ambos cuerpos de seguridad, cuatro individuos participaron en el robo. Tres de ellos accedieron al interior del local, mientras un cuarto permanecía en el exterior, encargado de facilitar la huida a bordo de un vehículo de alta gama. Los asaltantes irrumpieron en la tienda con el rostro cubierto y portando herramientas contundentes, con las que intimidaron al personal y les obligaron a dirigirse al almacén.

Del interior del establecimiento sustrajeron más de 60 dispositivos electrónicos, entre teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, cuyo valor total supera los 50.000 euros. Tras el asalto, se puso en marcha una investigación coordinada por unidades de Policía Judicial de la Policía Nacional en Sevilla y Madrid, junto con el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas (Toledo).

Gracias a esta colaboración, los agentes lograron identificar plenamente a todos los implicados. Durante las pesquisas se constató que uno de los presuntos autores ya se encontraba interno en un centro penitenciario, mientras que el resto fue localizado en la localidad de Méntrida (Toledo), donde se procedió a su detención. Uno de los arrestados está además investigado por un delito de lesiones graves con arma de fuego y por el hurto de un vehículo a motor.

La autoridad judicial autorizó dos registros domiciliarios, en los que se intervinieron diversos efectos relacionados con el robo, como herramientas, dispositivos electrónicos y un vehículo sustraído, todo ello puesto a disposición judicial como prueba. En uno de los inmuebles, además, los agentes localizaron una plantación de marihuana, según han detallado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión de dos de los líderes del grupo criminal, dando por desarticulada una banda que actuaba de forma organizada y violenta en el sector del comercio tecnológico.