AEMET alerta de lluvias abundantes por la borrasca Leonardo en Toledo: "Se recrudecerá a partir del miércoles"

Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y, ahora, Leonardo. Todos estos nombres corresponden a las borrascas que han afectado a España en algo más de un mes desde el inicio del año 2026. La mayoría dejaron lluvias, algunas fuertes rachas de viento y otras incluso nieve.

Ahora parece que la borrasca Leonardo va a continuar provocando algunos de estos fenómenos adversos, con especial atención al miércoles y jueves de esta misma semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha avisado de que se esperan lluvias intensas y persistentes que afectarán, entre otras ciudades, a Toledo.

Los peores días de la semana serán miércoles y jueves

Según la AEMET, se espera que las condiciones se recrudezcan a partir de la jornada del miércoles con la llegada definitiva de la borrasca Leonardo. Además de las lluvias, traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas.

El miércoles 4 será el día de mayor adversidad del episodio. Las precipitaciones ganarán fuerza durante todo el día, dando lugar a lluvias intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. Toledo será una de las ciudades que se verá afectada por esta borrasca, con una especial atención a las precipitaciones que caerán a partir del mediodía.

Estas precipitaciones generalizadas e intensas persistirán hasta, al menos, el jueves 5. Sin embargo, se espera que la variable más significativa de este día sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio.

La mejor noticia de estos dos días serán los termómetros

Si bien las precipitaciones y el viento serán los fenómenos que protagonicen estas dos jornadas, parece que hay un pequeño punto positivo que se puede rescatar. Y ese es la temperatura, tanto las mínimas como las máximas.

El miércoles se esperan mínimas superiores a los 5º C y máximas que lleguen hasta los 16º C. Por otra parte, el jueves será el día más "caluroso" de toda la semana. Las máximas se repetirán, pero la mínima aumentará su temperatura en hasta dos grados centígrados, colocándose en 8º C.

No se esperan grandes cambios hacia el fin de semana

A partir del viernes 6, se espera que la influencia de Leonardo sobre la península siga presente, aunque en menor medida que durante los días anteriores. En cualquier caso, es probable que continúen las rachas localmente fuertes así como la persistencia de las precipitaciones.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

También se espera que las lluvias sigan presentes durante el sábado y el domingo, por lo que se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días.