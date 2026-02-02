El Toledo vuelve a ganar casi un mes más tarde y recupera el liderato: "La segunda vuelta no va a ser nada fácil"

Después de la tempestad llega la calma. Esto es lo que le ha vuelto a pasar al Toledo de Borja Bardera que, tras enlazar dos derrotas consecutivas y perder el liderato después de varios meses, ayer domingo volvió a vencer y recuperó el liderato.

El míster ya lo avisó cuando llegó la primera derrota en casa ante el Tarancón, "vamos a perder más de un partido, pero en Toledo se forma un terremoto cada vez que pasa". Pero ayer el equipo volvió a sonreír en una importante victoria en casa por 2 a 1 ante el Azuqueca, que está inmerso en la pelea por la permanencia. Y la jornada fue inmejorable para los toledanos, que se vieron beneficiados con las derrotas de Tarancón y Manchego.

Los toledanos suman 42 puntos, al igual que su actual máximo perseguidor y segundo clasificado, el Puertollano. El Tarancón tiene 41 puntos y en la cuarta posición se encuentra el Manchego, con 39.

El Toledo volvió a mostrar su poderío ofensivo

El resultado fue 2-1, pero pudo ser mucho mayor. Arrancaron muy bien los locales y un tempranero gol de Chupi en el 10 de juego lo puso todo más fácil. Disparo raso y cruzado desde el vértice del área para volver a hacer saltar al Salto del Caballo. Fue el propio Chupi el que instantes más tarde pudo colocar el 2-0, pero su disparo se marchó desviado.

Y el Toledo no dejó de atacar en toda la primera mitad, con un Azuqueca sin muchas armas para contrarrestar el poderío ofensivo y defensivo de los de Bardera. Fue un milagro que el encuentro se fuera tan solo 1-0 al descanso, pero tras el mismo, en el minuto 49, Gonzalo Saiz se vestiría de mago, con mucha picardía, para en una falta lanzar directamente a portería y pillar completamente despistado el guardameta visitante.

Con el 2-0 el Toledo supo manejar muy bien los tiempos del partido, pero un gol de Bamba en el 75 de juego (2-1) llenó de tensión estos minutos finales. Los toledanos supieron sufrir y se llevaron finalmente esta victoria que era vital en lo futbolístico y anímico.

Tras el pitido final, Bardera afirmó en rueda de prensa que "hay que intentar alargar la racha. La segunda vuelta no va a ser fácil, pero estamos contentos por la victoria a pesar de que podríamos haber ganado con más holgura".

Este sábado a las 17:00 horas, el Toledo intentará mantener el liderato a domicilio frente al Marchamalo. Por su parte, el Puertollano recibirá al Illescas, el Tarancón al Villarrobledo y el Manchego se enfrentará al Pedroñeras a domicilio.