Nuevas tarifas en los autobuses urbanos de Toledo a partir de marzo: cómo conseguir descuentos en el nuevo precio

Una de las grandes novedades de Toledo en este 2026 en el mundo de los transportes, además de esa segunda estación de tren, será la nueva tarifa del autobús urbano. Será a partir del próximo 1 de marzo cuando suban el precio de este medio de transporte. Sin embargo, hay un matiz importante en esta actualización, no serán los mismos precios para los empadronados y los que no lo están en la ciudad.

Nuevos precios y descuentos para empadronados en el autobús urbano de Toledo

El precio actual de los abonos mensuales del autobús urbano de Toledo es de 20,40 euros. Con la nueva tarifa, pasará a costar 27,20 euros, una diferencia que se nota. Mientras tanto, la tarjeta verde con el bonobús se quedará en 51 céntimos por trayecto, antes 38.

Estas diferencias en el precio del autobús se deben a que el Ayuntamiento de Toledo ya no aplicará la bonificación para los usuarios no empadronados desde marzo. Era un 40% de descuento y ahora solo será el 20% que aporta el Gobierno central de España.

Para los ciudadanos que estén empadronados en Toledo, la situación podría ser diferente. Acreditando que su residencia está en la ciudad, podrán seguir disfrutando de ese descuento en sus autobuses urbanos. Los vecinos han podido apreciar estos días que este medio de transporte ahora tiene carteles informativos en los que recuerdan que los residentes tienen que ir a una oficina en la estación de autobuses para disfrutar de la tarifa actual, aportando una fotocopia del DNI, una foto actual y el certificado de empadronamiento.

El abono mensual del autobús urbano de Toledo tendrá una nueva tarifa de 27,20 euros, / Ayuntamiento de Toledo

Otra opción más cómoda, es mandar una fotografía tamaño carnet y el DNI escaneado o en una fotografía al correo electrónico de Unauto. Esta empresa confirmó en Cadena Ser que las personas que se acerquen a la oficina de la estación de autobuses a hacer al gestión que el certificado de empadronamiento es voluntario de llevar, que ellos desde la oficina cuenta con acceso al padrón para comprobarlo. Eso sí, para recoger la nueva tarjeta nominativa hay que ir a la oficina sí o sí.

En cambio, si el usuario que disfruta del servicio de autobús tiene menos de 14 años, podrán acceder al vehículo de manera totalmente gratuita. Para los que superen este límite de edad hasta los 24 años, tienen la opción de pedir una tarjeta física entregando a la oficina de estación la fotocopia del DNI, una fotografía y la solicitud que tienes que rellenar con tus datos y firmar. Tendrás el bono de todo el año con un gran descuento del 50%.

Uno de los grandes interrogantes con las nuevas tarifas en el autobús urbano de Toledo es que pasará a partir de marzo con el saldo que me quede en la tarjeta verde, es decir el bonobús. En estos casos, tienes que aportar el último recibo, que lo puedes conseguir simplemente pidiéndoselo al conductor del vehículo, cuando vayas a solicitar la nueva tarjeta para empadronados.

En este recibo, se puede ver con claridad tu número de la tarjeta de bonobús y el saldo con el que cuenta. Ese mismo saldo, será traspasado a la nueva tarjeta por parte de la compañía de autobuses, sin problemas.