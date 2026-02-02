El embalse del Guajaraz, en Toledo, roza el 90% de su capacidad tras las lluvias recientes

Tras varias semanas de lluvia, donde el viento ha sido el gran protagonista del temporal que ha pasado por Castilla-La Mancha, la situación de los embalses de la región cobran protagonismo. Entre estos, se encuentra el embalse del Guajaraz, a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Toledo en la localidad de Argés y que es propiedad del ayuntamiento de la capital toledana. En estos momentos roza el 90% de su capacidad, con 15,33 hectómetros cúbicos de agua acumulados, mientras que capacidad máxima supera los 18 hm³.

Una de las tres fuentes que nutren de agua a la potabilizadora de Toledo y que cuenta con un volumen similar a los registrados en estas mismas fechas del año pasado, aunque supone una mejora notable respecto a la media de la última década, que se sitúa en torno a los 12 hectómetros cúbicos, lo que equivale aproximadamente a un 66,7 % de su capacidad total.

Mientras que los usos del embalse consisten en el abastecimiento y la pesca, su situación, afecta directamente al río Tajo, el cual ha estado a punto de superar el umbral de nivel naranja en los últimos días. El embalse se alimenta del río Guajaraz, afluente del Tajo, desembocado en él más adelante, cerca de la Dehesa de Daramezas en el municipio de Guadamur.

Estado actual del caudal del río Tajo, a su paso por Toledo

Las sucesivas borrascas que se han registrado en las últimas semanas pusieron el foco en la crecida del Tajo a su paso por Toledo. Con un caudal que llegó a superar los 137 metros cúbicos por segundo llegando incluso el pasado viernes a la cantidad de 157,82 metros cúbicos por segundo, superando de esta manera el umbral de nivel amarillo en la cota del río.

Una situación que ha vuelto a hacer saltar las alarmas después de las crecidas del Tajo en marzo, cuando el río llegó a nivel rojo y se tuvo que hacer de urgencia un dique en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

¿A qué nivel están los embalses de Castilla-La Mancha?

En lo que repercute a la cuenca del Tajo, los embalses de Castilla-La Mancha han almacenado esta semana 1.854,22 hm³, lo que supone el 54,1 % de la capacidad total de sus embalses, según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Por provincias, los embalses de Guadalajara cuentan con 837,19 hm³, los de Cuenca con 782,82 hm³ y los de Toledo con 234,21 hm³.

Mientras que en el porcentaje de su capacidad, Guadalajara es la que cuenta con más agua en sus embalses con un 61% de su capacidad (793 hm³); le sigue Ciudad Real con el 59%, Toledo con el 52% y un total de 233 hectómetros cúbicos de agua embalsada; Cuenca con el 51% y Albacete en último lugar con el 39%.