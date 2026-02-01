La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo

Cada vez son más los famosos que se mudan la provincia de Toledo para desconectar del estrés de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona y así vivir una vida mucho más tranquila. Igual que el cantante Lucas, excompañero de Andy, escogió un pueblo de la región, ahora es el caso de Juan Muñoz, humorista que formó pareja de trabajo junto a José Mota en el recordado dúo 'Cruz y Raya'.

El pueblo de Toledo que ha escogido Juan Muñoz para vivir tranquilo

El humorista Juan Muñoz lleva un tiempo instalado en un conocido pueblo de la provincia de Toledo. En el municipio de Argés, el cómico tiene una vida mucho más tranquila que en las grandes ciudades. La localidad está a menos de 20 minutos de la capital regional y cuenta con algo más de 7.000 habitantes.

Argés se encuentra en la comarca de Montes de Toledo, una comarca en la que se combina lo natural, cultural e histórico. De hecho, la montaña es uno de los grandes reclamos de este municipio, perfecto para hacer rutas de senderismo en algún fin de semana. Uno de los planes más populares para este tipo de ocio es el de buscar la Torre Cervatos, a unos cinco kilómetros del pueblo, que tiene una planta cuadrada y bien conservada, aunque sea de propiedad privada, se puede apreciar bien desde el exterior.

Desde que llegó a Argés, Juan Muñoz ha destacado lo hospitalaria y acogedora que es la gente de este municipio. Es muy habitual quedar en su Plaza de la Constitución, para echar un rato muy agradable en las diferentes terrazas con los vecinos.

Una recomendación para los visitantes que quieran conocer la localidad de Argés es interesarse por el buen aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Montes de Toledo. Los vecinos de la zona te recomendarán que vayas a comprarlo directamente a la almazara, una buena opción para también conocer el proceso de producción de este delicioso líquido. De hecho, el oleoturismo es una de las prioridades de la diputación para potenciar el turismo en la región.

Así es la vida de Juan Muñoz en la localidad de Argés en Toledo

Uno de los grandes atractivos de Argés, en la provincia de Toledo, es su tranquilidad y calidad de vida. En una entrevista para El Español, Juan Muñoz explicó que no es una persona de grandes ciudades y que lo que más apreciaba era el ritmo de vida de esta localidad, considera un lujo poder vivir en el pueblo, sin que su trabajo le ate estar en Madrid.

Su rutina empieza muy temprano, el humorista tiene un vecino con un gallo que le pone en pie a primera hora de la mañana. Después de leer un rato, le gusta ir caminando al centro del pueblo, que lo tiene a poco más de un kilómetro y medio, para hacer recados como la compra. Juan Muñoz reserva la tarde para desarrollar sus proyectos profesionales, siendo la parte del día en la que la creatividad más fluye.

En sus redes sociales, el cómico comparte toda clase de imágenes de su vida en Argés. Como un vecino más, está orgullo de pertenecer a esta localidad y dar a conocer todas las posibilidades que ofrece.