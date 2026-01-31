¿Tendrá Toledo dos teleféricos en 2027 para ver la ciudad desde el cielo? El ayuntamiento responde

Toledo estudia la posibilidad de tener dos teleféricos en 2027. Así lo aseguró recientemente Juan Marín, concejal de Promoción Económica. Uno de ellos estaría enfocado en el transporte de los toledanos y otro en el turismo, dado que siempre es un gran atractivo para los visitantes disfrutar de la ciudad desde las alturas. Aunque, como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por fuentes del ayuntamiento, es simplemente "una idea del concejal de Planeamiento Urbanístico. No hay un proyecto concreto hasta ahora".

El propio Marín explicó que "la empresa promotora del proyecto ya ha realizado unas cuatro visitas a Toledo para perfilar los pormenores de este proyecto". Sobre los plazos, ha asegurado que, si todo sale adelante, "esperamos que las obras estén más que avanzadas antes de mayo de 2027", momento en el que concluye esta legislatura.

Los dos teleféricos no costarían dinero al Ayuntamiento de Toledo

El edil de Promoción Económica ha admitido que lo más complicado hasta ahora de este proyecto es "la burocracia. Técnicamente es posible, siempre y cuando los trámites administrativos y burocráticos no nos pongan más pegas de las que estamos sufriendo".

Los teleféricos serían una gran fuente de ingresos con los turistas / Ayuntamiento de Toledo

Y un aspecto muy relevante de cualquier iniciativa es el coste. En este caso, como ha asegurado Juan Marín, "no supondría ningún coste para el ayuntamiento", ya que la idea es que sea financiado al completo por la empresa privada que ha realizado ya varias visitas a la ciudad castellanomanchega. Una iniciativa que se realizaría a través de una concesión municipal para que esa compañía explote esta infraestructura durante varias décadas.

Sobre las conexiones, el primer teleférico conectaría el aparcamiento de Azarquiel con el Casco Histórico, sobrevolando el río Tajo, lo que dejaría unas vistas de ensueño. El proyecto se compondría de dos torres de apoyo y unas 12 cabinas con una capacidad para entre seis y siete viajeros, como concluyó el edil en una reciente entrevista en la Cadena Ser.

Pero desde el ayuntamiento siguen siendo cautos, e insisten en que "no es nada oficial ni concreto".