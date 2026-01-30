Todo lo que tienes que saber sobre el VIII Centenario de la Catedral de Toledo: ¿Vendrá el papa León XIV a la celebración?

La Catedral de Toledo ha arrancado con los actos de celebración por la conmemoración del VIII Centenario de su construcción. La ciudad tiene por delante dos años de eventos programados en los que esperan que tanto creyentes como no creyentes le den al templo el valor histórico y cultural.

Ha sido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, el encargado de dar el pregón con el que empieza la celebración del 800 aniversario de la Catedral de Toledo. Este acto ha contado con la participación del nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo o la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, entre otras personalidades políticas y civiles de la ciudad.

Así será el VIII centenario de la Catedral de Toledo

El VIII Centenario de la Catedral de Toledo dejará un 2026 lleno de actos de celebración, en el que mayo será el mes más importante. De hecho, el 30 de mayo, la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad, procesionará por primera vez por las calles de la ciudad en conmemoración del aniversario de su coronación canónica. Esa misma semana, comenzará "Primada", una gran exposición que contará con 350 obras maestras en más de 2.000 metros cuadrados del templo y que se podrá visitar hasta octubre, momento en el que quedará inaugurado un jubileo extraordinario.

El acto del pregón del VIII Centenario de la Catedral de Toledo / Archidiócesis de Toledo

Para el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, la catedral "es mucho más que un monumento excepcional" y espera que con esta celebración se transmita "la certeza de que Dios" es el centro de la vida y de la ciudad. Por su parte, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha destacado la importancia de este templo "en la historia de Toledo y en la historia de España" así como un referente espiritual para los ciudadanos, confirmando que el gobierno central seguirá trabajando para celebrar este aniversario como se merece.

La música tendrá un papel protagonista en la programación del aniversario, como en el toque de campanas de Catedral del pasado fin de semana. Un ejemplo es como que este acto del pregón comenzó reproduciendo el himno del VIII Centenario de la Catedral, compuesto por el maestro de capilla Jaime León.

A lo largo de este año, la programación de los actos en el VIII Centenario de la Catedral de Toledo sorprenderá a los vecinos y visitantes. El responsable de la programación musical y director del Festival El Greco de la Real Fundación de Toledo, Juan José Montero, pudo confirmar en Fitur que habrá cuatro batallas de órganos, la recreación de música vinculada al cardenal Cisneros y un simposio de musicología dedicado al archivo musical del templo.

¿Vendrá el papa León XIV a celebrar el 800 aniversario de la Catedral de Toledo?

En el acto del pregón que daba pistoletazo de salida al VIII Centenario de la Catedral de Toledo se vivió un emocionante momento. El papa León XIV quiso mandar un mensaje a la ciudad a través de una carta en la que destacó la influencia de la Catedral de Toledo en la configuración histórica de España, Europa e Hispanoamérica, leída por el nuncio apostólico en España.

La carta firmada por el papa León XIV expresa su deseo de que: "Este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia, un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia". El pontífice puso en valor "la labor caritativa y social" del templo, además de todo su trabajo con las "nuevas pobrezas que hoy afloran en nuestra sociedad".

Desde finales de 2025, muchos confían en que el papa León XIV pise Toledo para la celebración del 800 aniversario de la construcción de la catedral. El arzobispo de la ciudad expresó que le gustaría muchísimo contar con su presencia en esta fecha tan señalada: "Yo me imagino que vendrá a España, en torno a junio o julio, visitará la Sagrada Familia en Barcelona y hará escala en algunos sitios, en un viaje de esa proporción me imagino que mirará cuáles serán los lugares, y yo por supuesto le brindaría venir a Toledo y a Castilla-La Mancha", fueron las palabras de Francisco Cerro.