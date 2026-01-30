La Virgen del Sagrario, en Toledo, volverá a procesionar después de 100 años: esta será la fecha

El pasado jueves se celebró en Toledo el pregón del VIII Centenario de la construcción de su Catedral. Y por este mismo motivo, durante los próximos dos años tendrán lugar decenas de eventos para celebrarlo. Así lo destacó el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que insistió en que será "una programación para todos, con conciertos para jóvenes, efemérides y actividades de divulgación histórica y científica". El pregón estuvo a cargo del cura 'instagramer' Valentín Aparicio, que acumula miles de seguidores en sus perfiles.

Y una de las celebraciones más especiales que tendrá lugar durante estos dos años será la salida de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo y que no sale desde hace justo 100 años.

Además, su salida coincidirá con el centenario de la coronación canónica de dicha patrona. En concreto, este hito se produjo el 30 de mayo de 1926, cuando el cortejo recorrió diferentes calles del Casco Histórico de Toledo. Un cortejo que estuvo presidido por el Príncipe de Asturias y en el que los toledanos abarrotaron la Plaza de Zocodover. Por lo tanto, el próximo 30 de mayo de 2026 se volverá a producir este acontecimiento.

Algunas de las actividades por el VIII Centenario de la Catedral de Toledo

La salida procesional de la Virgen del Sagrario marcará el inicio de una intensa agenda cultural y religiosa en torno a la Catedral de Toledo, que incluirá la celebración de una reunión nacional de Cabildos de Catedrales de España y un Congreso de Restauradores de Catedrales Europeas, en el que participarán expertos llegados de distintos puntos del continente.

Este amplio programa de actividades culminará con la convocatoria de un Jubileo extraordinario a partir del próximo mes de octubre, un acontecimiento con el que se pretende conmemorar los 800 años de historia de uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles de la ciudad. De hecho, esta efeméride se ha convertido en uno de los grandes ejes de la estrategia turística de Toledo de cara a 2026, con el objetivo de reforzar su atractivo cultural y patrimonial.

Los actos conmemorativos del jueves concluyeron con un espectáculo de luz y sonido proyectado directamente sobre las fachadas de la propia Catedral. Al evento acudieron destacadas autoridades institucionales, como la ministra de Cultura, FP y Deportes, Milagros Tolón; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sadrido; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Junto a ellos, también estuvieron presentes representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, y personalidades del ámbito cultural y social, entre las que destacó el reconocido chef Pepe Rodríguez, en una velada que sirvió para destacar y valorar el gran patrimonio que ostenta la ciudad.