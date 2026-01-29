La tractorada de agricultores y ganaderos toma Toledo con un mensaje para la sociedad: "Tenemos que concienciar de lo peligroso que es esto"

En el día de hoy, Toledo se enfrenta a una de las manifestaciones más multitudinarias del año. Agricultores y ganaderos de toda Castilla-La Mancha, acompañados de sus tractores, tomarán la ciudad en busca de soluciones reales por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El Ayuntamiento ya avisó de que la protesta cuenta con cerca de 100 tractores y afecta a distintas vías del centro y accesos principales entre las 10:00 y las 14:30 horas.

Así es la manifestación de agricultores y ganaderos convocada hoy en Toledo

Los agricultores y ganaderos de Toledo y Castilla-La Mancha se manifiestan en contra del acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. De forma resumida, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay han negociado con la UE para reducir aranceles al comercio y que puedan acceder al mercado europeo con más facilidades. Convocada por ASAJA y UPA, esta tractora recorrerá las partes más importantes de la ciudad para reflejar la desigualdad de oportunidades entre unos países y otros.

La manifestación iba a comenzar desde el Recinto Ferial de La Peraleda, donde los tractores estaban preparados desde las 10:00 horas, pero finalmente se ha retrasado. Ahora, ya han salido hacia la rotonda de Alfonso VI, en el edificio Toletum, conocido por ser la ubicación de la Escuela de Arquitectura de Toledo de la UCLM. En esta primera franja, de 10:00 a 11:00 horas, el tráfico estará cortado en la calle Marqués de Mendigorría y la calle Cardenal Tavera.

Los tractores y profesionales de la agricultura y ganadería de Toledo irán a las 11:00 desde la Plaza de Toros hacia la Plaza de Zocodover, el punto más turístico de la ciudad. Pasarán por ese céntrico lugar y subirán al Casco Histórico, aunque no pararán en la plaza. Eso quiere decir, que los cortes de tráfico se extienden entre las 11:00 y las 14:00 horas a otras calles principales como la Puerta de Bisagra, Real del Arrabal, Venancio González, calle y Zocodover.

Los agricultores y ganaderos de Toledo esperan contar con el apoyo de los vecinos

Los agricultores y ganadores de Toledo se manifiestan, entre otros motivos, para que la sociedad comprenda los problemas a los que se enfrentan y prioricen los productos locales. Blanca Corroto, presidenta de ASAJA Toledo, explica en declaraciones a El Periódico de España, que los vecinos se tienen que solidarizar porque al final es una situación que nos afecta a todos.

Blanca Corroto confía en que sean muchas las personas que les acompañen hoy, en una cita tan especial en toda España: "En el sector estamos pasando momentos durísimos, que entren productos sin controles nos repercute a todos, la sociedad tiene que entender lo peligroso que es esto y comprendan, tenemos que saber explicárselo y concienciar a la gente lo que significa esto". Para la presidenta de ASAJA Toledo, los países de Mercosur no tienen los controles sanitarios que se les exige a los españoles por permanecer a la Unión Europea, por tanto, no hay igualdad de oportunidades.

Si la sociedad se acaba decantando únicamente por productos de los países de Mercosur, los nacionales acabarán desapareciendo. Para Blanca Corroto, esto puede desencadenar en que se paguen precios desorbitados en los comercios: "Vas a depender de terceros países para que se vendan los productos sin competencia sanitaria, tú tienes que alimentar a tu población y lo pagas al precio que te lo quieran imponer", explica a El Periódico de España.

Uno de los grandes objetivos de los agricultores y ganadores con esta tractorada es entender que: "Hay que valorar más lo que se produce en España, los costes de producción más no se pueden rebajar y la alimentación debería priorizarse más". Blanca Corroto anima a todos los que se interesen por el problema a mirar las etiquetas y la procedencia de los productos que encontramos en el supermercado.