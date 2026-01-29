¿Quieres trabajar en Puy du Fou?: Descubre las ofertas en su primera Feria del Empleo

Con una plantilla de 1.300 talentos y una generación de más de 3.500 empleos indirectos, el parque temático Puy du Fou se ha convertido en un importante motor de la economía de Toledo y alrededores. Dentro de este conviven más de 100 oficios diferentes que, el próximo 12 de febrero, se darán a conocer en un evento inédito: su primera Feria de Empleo.

El poblado histórico de El Arrabal se transformará para que todos aquellos que quieran presentar su perfil de candidato y conocer las oportunidades laborales en el parque temático: desde guionistas, decoradores, diseñadores, técnicos, acróbatas, jardineros... Los asistentes, además, podrán conocer a los profesionales que trabajan en el parque; quienes les explicarán de primera mano las necesidades de cada puesto y el talento que están buscando para mejorar los equipos.

Una feria repleta de oportunidades y formación

De esta manera, Puy du Fou quiere dar a conocer su amplia y diversa oferta laboral, la cual abarca diversos sectores como la restauración, técnico, artístico, administrativo, comercial... Con el objetivo de que la jornada refuerce su compromiso con el talento local y regional. De hecho, según los datos ofrecidos por el parque, el 85% de sus talentos directos son procedentes de la región; además de tener una estrecha colaboración con más de 550 proveedores y empresas locales.

Dentro del parque temático conviven más de 100 oficios / Puy du Fou

Aparte de conocer las vacantes disponibles dentro del parque, los asistentes a la feria también podrán conversar con profesionales de recursos humanos sobre consejos para entrevistas, encontrar empleo, motivación laboral...

La feria se celebrará de 11:00 a 18:00 horas en el mismo parque, mientras que el acceso será libre y gratuito. Para conseguir la entrada, es necesario rellenar un formulario que está disponible en la página web del propio parque y, una vez cumplimentado, estarán acreditados para acceder.

Unas cifras de 2025 de récords

El éxito del parque temático fue expuesto con su balance de 2025: 1.720.000 visitantes y más de 70 millones de euros de facturación. Unas cifras récord que consolidan a Puy du Fou como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio en España. Y más allá de la repercusión del propio parque, su impacto se ve de forma directa en la capital toledana: con el 90% de las pernoctaciones de sus visitantes —670.000— en Toledo y alrededores.

Cifras que se vieron reflejadas en la economía de la zona, con un beneficio que supero los 250 millones de euros impulsando de forma directa sectores claves de Toledo como la hostelería, la restauración, el comercio y el ocio.