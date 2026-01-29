La plantilla del Hospital Virgen del Valle reúne 8.000 firmas contra su cierre y traslado mientras la Junta promete coordinar el cambio

Decenas de trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo se concentraron en la jornada de ayer a las puertas del centro hospitalario para expresar su rechazo al proyecto de cierre y traslado de sus servicios al Hospital Universitario de Toledo. Una medida impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha que ha despertado malestar entre los profesionales.

A la protesta, respaldada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se suma la recogida de alrededor de 8.000 firmas contra el cierre del hospital geriátrico. Estas firmas han sido trasladas al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Un centro geriátrico necesario y con experiencia

La portavoz de la plantilla y médico especialista en geriatría, Esperanza Martín, leyó el comunicado en la concentración y defendió el papel del hospital como un recurso específico para la atención de personas mayores. Según Martín, el Virgen del Valle es un centro "con gran experiencia en la atención a los pacientes geriátricos", que lleva en funcionamiento desde 1987 y desde entonces, se ha ido adaptando a las necesidades de ese perfil de pacientes.

El Hospital Virgen del Valle lleva prestando servicio desde 1987 / SESCAM

Los trabajadores destacaron que las 160 camas del hospital están casi siempre ocupadas, con pacientes en urgencias esperando ingreso y periodos de unos 4-5 meses cada año en los que se ha tenido que abrir un espacio adicional en el Hospital Provincial para atender la demanda. "Por eso, pensamos que es necesario instaurar más camas de geriatría en el Hospital Universitario de Toledo (HUT), pero cerrar el hospital del Valle supone una pérdida de camas irreparable, más teniendo en cuenta las previsiones de aumento de población mayor de 65 años, que puede llegar al 30,5% en 2055. Este envejecimiento poblacional impacta de manera relevante en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo", han defendido.

La plantilla, también defendió que el Virgen del Valle ofrece un entorno accesible, tranquilo y centrado en el paciente geriátrico. "Es un centro accesible, amable, seguro, en un entorno tranquilo y centrado al paciente geriátrico, que no necesita por lo general de alta tecnología ni numerosas pruebas complementarias sino personal especializado en el cuidado de estos pacientes y un entorno adecuado", continuaba el manifiesto.

Finalmente, los trabajadores apuntan que los hospitales de crónicos han mostrado ser "eficientes económicamente, proporcionando una atención más humanizada y centrada en el paciente, por lo que otras comunidades autónomas están promoviendo este tipo de centros. No entendemos cómo, disponiendo de este recurso, se quiere acabar con él".

La respuesta de la portavoz del gobierno: "Entiendo que puede haber cierto trastorno"

Frente a este malestar y críticas, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, reconoció que el proceso de traslado puede causar cierto "trastorno entre los que están yendo a trabajar a un centro y tienen que trasladarse a otro”, pero defendió la medida y la forma en que se abordará.

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla / JCCM

“Estamos trabajando de la mano de los profesionales y de los trabajadores para acordar la mejor manera de hacer ese traslado”, afirmó Padilla, al tiempo que insistió en que “lo más importante en un hospital son los profesionales, pero sobre todo los pacientes”.

La consejera también valoró que el Hospital Universitario de Toledo cuenta con los recursos necesarios y un área específica de geriatría, y aseguró que la intención es que el traslado se realice de forma coordinada con los profesionales implicados. “Para ser un gran hospital y dar respuesta a todas las necesidades que se puedan producir, este traslado tiene que ser una realidad, pero de manera coordinada con los profesionales”, agregó.