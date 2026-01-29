La dolorosa realidad que viven miles de procuradores y abogados en España tras 40 años de trabajo: "Tenemos que elegir entre poner la calefacción o comer"

"Tengo que decidir entre comer o poner la calefacción". Esta es la declaración que resume lo que están viviendo miles de profesionales en España, que desde los años 40 fueron "obligados" a cotizar en mutualidades privadas, quedando fuera de la actual seguridad social. Ahora, cuando se jubilan, tras 40 años de trabajo, se dan cuenta de que todo lo prometido... es falso. Esperando una jubilación digna con una cantidad muy superior, el más afortunado recibe "unos 400 euros", nos cuenta Remedios Ruiz Benavente, procuradora de 66 años que ejerce desde hace 43 y portavoz de #J2Procura en Castilla-La Mancha, movimiento que lleva protestando ante esta situación unos tres años y que ha convocado este sábado a las 12:00 horas una manifestación en Toledo que partirá desde la plaza de Zocodover y finalizará en la plaza de San Vicente, frente a la Delegación del Gobierno.

La situación es insostenible para los procuradores y abogados del país. "Se nos están muriendo muchos compañeros", añade. Es tal la precariedad a la que se ven sumidos que la gran mayoría tienen que seguir trabajando con edades muy avanzadas, porque con 300 euros —como es lógico— no les da para vivir. "Es habitual ver a procuradores y abogados con bastones, no sorprende a día de hoy", afirma la profesional.

Otros, incluso, con esos 300 euros mensuales, se ven obligados a "ir a comedores sociales para tener un plato caliente, porque si no no pueden pagar los gastos del hogar", añade. La propia procuradora nos cuenta que hace poco solicitó una simulación a su mutualidad en caso de jubilarse. ¿El resultado? 252 euros tras 43 años trabajando.

¿De dónde viene este problema y qué piden?

El origen procede de que en los años 40, al igual que existían gremios de diferentes grupos profesionales, "se constituyeron mutualidades de previsión social para ser el auxilio de los profesionales colegiados en esa mutualidad. En mi caso era la de procuradores, también estaban los abogados…. Ahora solo quedamos ocho grupos, que somos mutualidades de previsión social", explica. Cabe recalcar que las bases de la Seguridad Social que hoy conocemos se asentaron en 1963, por lo que estas mutualidades son anteriores.

Manifestación que tuvo lugar el pasado 2024 en Madrid / CEDIDA

Estos ocho grupos que siguen en las mutualidades son:

Abogados

Procuradores

Arquitectos

Ingenieros

Químicos

Aparejadores

Consultores / Economistas

Gestores administrativos

"El estado nos obligó a estar dentro de estas mutualidades, que nos han engañado, porque nos prometían cuando entramos unas pensiones por encima del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y ahora nos hemos percatado que es falso. Y el estado nos ha abandonado por completo, hemos hablado con todos los grupos políticos y todos nos dedican palabras bonitas y afirman que lo van a solucionar, pero nada más lejos de la realidad. Es una situación de abandono y dejadez total", explica decepcionada Remedios Ruiz.

Con nuestros impuestos hemos provocado un estado del bienestar del cual nos están expulsando Remedios Ruiz Benavente — Procuradora y portavoz de #J2Procura en Castilla-La Mancha

Ellos, como todos, pagan sus impuestos... pero la seguridad social no les reconoce. Es más, no tienen ni derecho a tarjeta sanitaria europea y se tienen que pagar al completo sus medicamentos. Y hasta 2012 no tenían acceso al sistema sanitario público. "Una injusticia sin sentido después de más de 40 años trabajando", afirma la procuradora. Y para estar dentro de estas mutualidades tienen que pagar su cuota, que varía según cada persona.

Además, las condiciones de la mutualidad son desiguales entre los propios miembros, dado que las mujeres reciben menor cantidad de dinero "por tener una mayor esperanza de vida". Toda esta situación comenzó a alertar a los procuradores y abogados (y el resto de profesionales) hace "unos tres años", cuando los primeros trabajadores comenzaron a jubilarse y, al preguntar a su mutualidad, se percataban que la cantidad que recibirían tras 40 años trabajando... sería de unos de 300 euros. "Da vergüenza hasta decirlo", declara la portavoz.

Piden ser reconocidos por la Seguridad Social

Por todo ello, la portavoz y el resto de compañeros reclaman "auxilio" al Estado, porque hasta ahora les ven como "personas que pagan impuestos pero que no tienen derechos a percibir como el resto de ciudadanos. Para ellos es perfecto", explican. Lo que solicitan es que, por fin, la seguridad social les reconozca, y para ello la clave es una pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), que les permitiría tener los mismos derechos y una jubilación digna, después de toda una vida trabajando.

Cartel de la manifestación / CEDIDA

Explican que no saben "ni cuándo, ni cómo, pero se tiene que hacer", y por ello este sábado volverán a manifestarse por las calles de Toledo. Para reclamar sus derechos, después de décadas trabajando al servicio del país.