Toledo registró 22.000 donaciones de sangre en 2025, cubriendo las necesidades demandadas

El Área Sanitaria de Toledo alcanzó las 22.000 donaciones de sangre, una cifra que, según los datos compartidos por la Hermandad de Donantes de Toledo, ha permitido cubrir "en todo momento" las necesidades de los pacientes sin que en ningún periodo del año se produjera escasez de reservas.

El informe anual de la Hermandad destaca la respuesta solidaria de la ciuadanía en la provincia. Donde alrededor de 20.000 personas donaron sangre a lo largo del año, con una media de 1,4 donaciones por donante activo. A estas donaciones habituales, organizaron 223 colectas rurales de sangre y 184 de plasma, junto con tres maratones de donación a lo largo del año; destacando con ello la labor solidaria de los pueblos de la provincia.

De cara a 2026: ampliar el número de donantes

La Hermanda subraya que este volumen de donaciones ha sido suficiente para atender la demanda clínica. Según el presidente de la asociación, Javier Moreno, la colaboración entre la Hermandad y la parte técnica sanitaria del Banco de Sangre —que en el caso de Toledo trabaja de forma conjunta con el de Guadalajara— ha sido un factor determinante para mantener el flujo de donaciones durante todo el año.

Pese a que los datos de 2025 muestran que se han cubierto todas las necesidades significativos, desde la Hermandad se ha planteado como objetivo para 2026 incrementar aún más el número de donaciones, proponiendo una subida de entre un 3% y un 4% respecto a las cifras actuales. El crecimiento relativo con respecto a 2024 fue inferior al 1%, lo que subraya la necesidad de consolidar y atraer nuevos donantes.

En este sentido, uno de los retos de la asociación es ampliar la participación de personas jóvenes. Debido a que el perfil del donante activo se está envejeciendo, y atraer a generaciones más jóvenes se considera una pieza clave para asegurar la sostenibilidad del sistema de donación en el largo plazo. Además, se apuesta por continuar con iniciativas de reconocimiento como la posible instalación de placas y monumentos homenaje a los donantes en distintos municipios, para visibilizar su contribución.