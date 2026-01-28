Toledo pone en marcha la instalación de 142 pasos de peatones inteligentes: dónde y cómo funcionarán

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, el Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha la instalación de 142 pasos de peatones inteligentes repartidos por distintos barrios de la ciudad. El proyecto, que ya ja comenzado en varias calles y cuenta con una inversión de alrededor de 300.000 euros procedentes de los fondos europeos, se enmarca dentro de las políticas municipales de movilidad y seguridad peatonal.

Estos nuevos pasos de peatones incorporan sistemas de iluminación y detección de presencia que permiten reforzar la visibilidad de los cruces, especialmente en condiciones de baja luminosidad o zonas con tránsito frecuente de vehículos y peatones. Dichas luminarias estarán equipadas con destellador secuencial y sensor volumétrico de presencia, lo que permitirá mejorar de forma notable la visibilidad de los pasos de peatones y advertir a los conductores de la presencia de personas cruzando la calzada.

¿En qué puntos de Toledo se instalarán los pasos de peatones inteligentes?

El proyecto contempla actuaciones en prácticamente todos los distritos de Toledo, con especial atención a entornos urbanos donde se concentra una mayor circulación peatonal. Se instalarán pasos de peatones inteligentes en ubicaciones estratégicas de la ciudad como:

cuatro en el recinto ferial de La Paraleda

dos en el entorno del Colegio de la Fábrica de Armas

dos en el entorno de la Universidad en el campus de la Fábrica de Armas

dos en la Avenida de América

dos en la calle Valdemarías

dos en el entorno de la piscina climatizada del barrio del Polígono

cuatro en el entorno de la rotonda de la avenida Boladiez con calle Cascojo

¿Qué funciones tienen los pasos de peatones inteligentes?

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Movilidad, Personal, Régimen Interior y Transportes, Iñaki Jiménez, han comprobado el funcionamiento de algunos de estos ya instalados. En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando para reducir el riesgo de atropellos en aquellos puntos donde conviven de manera más intensa el tráfico peatonal y el de vehículos: "No se trata solo de iluminar mejor, sino de incorporar tecnología inteligente que actúe cuando realmente hay peatones, aumentando la seguridad y la eficacia del sistema”, explicaba el alcalde.

Dichas luminarias estarán equipadas con destellador secuencial y sensor volumétrico de presencia / Ayuntamiento de Toledo

A diferencia de los pasos de peatones convencionales, estos cuentan con sistemas tecnológicos destinados a advertir a los conductores de la presencia de peatones de forma automática:

Sistemas de iluminación LED integrados en el pavimento o en el entorno del paso de peatones

integrados en el pavimento o en el entorno del paso de peatones Destellador secuencial

Sensor volumétrico de presencia

Esta intervención se suma a otras medidas ya implantadas en la ciudad en materia de tráfico y seguridad vial, como la mejora de la señalización horizontal y vertical o la reordenación de algunos cruces urbanos.