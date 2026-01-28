La previsión de la AEMET en Toledo durante la borrasca: dónde va a nevar, carreteras cortadas y hasta cuándo se mantienen las alertas

Como en el resto de comunidades de España, Castilla-La Mancha se mantienen en alerta por el temporal de la borrasca Kristin tras el paso de Joseph. El Servicio de Emergencias 112 de la región y la AEMET mantienen la alerta naranja por viento en gran parte del territorio, así como avisos amarillos por lluvia en Albacete y por nieve en Guadalajara, Cuenca y Toledo.

La previsión de la AEMET para Toledo durante la borrasca

El Ayuntamiento de Toledo ya ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal por las condiciones meteorológicas adversas. De este modo se advierte que la lluvia y el viento incrementan el riesgo de caída de ramas, inestabilidad del arbolado y desplazamiento de objetos, lo que supone un peligro para la población.

En la provincia de Toledo, la alerta que sigue preocupando es la del viento. Sin embargo, también habrá que estar pendiente de la nieve en algunos puntos del territorio. En la zona de la Sierra de San Vicente, hay una alerta de nieve que la AEMET define como "peligro bajo" hasta las 17:59 del día de hoy. Se esperan acumulados que superen los 700-800 metros.

Los municipios más cercanos a la Sierra de San Vicente, como Montesclaros, la Iglesuela del Tiétar o el Real de San Vicente, tendrán que estar muy pendientes del cielo en las próximas horas. Es importante tener cuidado para los desplazamientos en las carreteras afectadas por la nieve, especialmente para las personas que se dirijan a la Comunidad de Madrid o Ávila. La cota de nieve a nivel provincial alcanzará los 1.300 metros.

Además, a causa de la nieve, la circulación está restringida en la A-42 (PK 55.0 - 4.0) en todos sus carriles en ambos sentidos, afectando a los municipios de las Cabañas de la Sagra - Madrid desde las 11 de la mañana.

En Castilla-La Mancha, a lo largo de la mañana se han registrado 82 incidencias de Emergencias 112, en su mayoría por desprendimientos y nieve, de las cuales 10 han sido en la provincia de Toledo. En la capital regional, la lluvia se resiste a marcharse y se mantendrá hasta mañana jueves. Eso sí, lo peor de este episodio de borrasca ha sido durante la mañana del miércoles, la intensidad de las precipitaciones irá descendiendo a lo largo del día e, incluso, el sol se dejará ver en algunos momentos de la tarde.

Los avisos de viento en Toledo son los que más preocupan con la borrasca

La peor parte de la borrasca Joseph y Kristin en Toledo sigue siendo el viento. Desde principios de semana, está activado de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parque y Jardines, que el ayuntamiento de la ciudad mantiene cerrados hasta que pase la alerta para así evitar desprendimientos.

El Ayuntamiento de Toledo ya ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal por las condiciones meteorológicas adversas / Ayuntamiento de Toledo

Además, el Ayuntamiento de Toledo tomó medidas de seguridad en el Parque de la Vega. Actualmente, este lugar está en un proceso de obras para su renovación completa y la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, explicó que "se ha dado orden para que los trabajadores que trabajen dentro del parque o bien se trasladen a trabajar en la calle duque de Lerma o dentro de edificaciones para que trabajen en condiciones de seguridad".

Según la AEMET, la alerta de viento supone "un peligro importante" en la zona de los Montes de Toledo y en la Mancha Toledana, dónde las rachas de viento pueden alcanzar máximos de 90 km/h. En el Valle del Tajo y en la Sierra de San Vicente, juntándose con la alerta de nieve, el peligro es bajo y las ráfagas pueden ser de hasta 70 km/h. En la capital pueden llegar a 60 en algunos momentos de la mañana de hoy, pero seguirá entre los 5 y 35 km/h hasta el jueves.

De momento, las clases en los colegios se mantienen y no ocurre como en otros puntos de España en los que han tenido que cerrar las escuelas. Desde el ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitando en la medida de lo posible el tránsito por zonas arboladas y espacios ajardinados mientras dure el episodio. Además, los Servicios Municipales, la Policía Local, el SPEIS y Protección Civil mantendrán un seguimiento permanente de la situación, procediendo a la señalización, control de accesos y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad.