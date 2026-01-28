Expansión histórica en Toledo: Cáritas gestionará 350 puntos de recogida textil en la provincia

El proyecto textil de Cáritas Diocesana de Toledo, gestionado a través de su empresa de inserción sociolaboral 'Inserta Toledo', inicia el año 2026 con una "expansión histórica".

A partir de este mes de enero, la entidad asume la recogida del residuo textil en los municipios adheridos al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales y su empresa pública Gesmat, dependientes de la Diputación de Toledo, lo que supone un salto cuantitativo en su capacidad operativa y su impacto social y medioambiental.

Toledo tendrá una red de más de 350 puntos de recogida de ropa y calzado

Con esta incorporación, 'Inserta Toledo' pasará de gestionar los contenedores que ya tenía instalados en la diócesis a coordinar una red de más de 350 puntos de recogida en toda la provincia, según ha informado Cáritas en nota de prensa.

Punto de recogida de ropa y calzado en Toledo / Servicio de Comunicación de Cáritas Diocesana de Toledo

En concreto, el número de contenedores específicos de Cáritas aumentará de los actuales 167 contenedores hasta alcanzar los 348 contendores gracias a este nuevo acuerdo, extendiendo su presencia a todas las localidades y al cien por cien de la población de la provincia de Toledo.

Esta implantación responde a la obligación legal de las administraciones locales de gestionar la ropa usada, recogida en la Ley de Residuos 7/2022, que obliga a las administraciones locales a implantar un sistema de recogida selectiva textil desde el pasado 1 de enero de 2025.

Un proyecto que trae consecuencias sociales y medioambientales

Los nuevos contenedores, propiedad de la Diputación Provincial, mantienen el modelo actual y contarán con una serigrafía que identifica tanto a los financiadores públicos como el logotipo e información de Cáritas Diocesana de Toledo, garantizando que el ciudadano identifique el destino ético para la donación de su ropa usada.

El gerente de 'Inserta Toledo', Francisco Villacampa, ha destacado la relevancia de este crecimiento, siendo "una excelente noticia para la empresa, ya que nos permitirá incrementar el número de trabajadores de inserción social, además de contribuir activamente al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje textil y gestionar prácticamente toda la ropa usada en circulación en la provincia de Toledo".

Contenedor de recogida de ropa y calzado en Toledo / Servicio de Comunicación de Cáritas Diocesana de Toledo

Villacampa ha recordado que el fin último de 'Inserta Toledo', la primera empresa de inserción de la provincia, no es el beneficio económico, sino la inserción sociolaboral de las personas en exclusión social contratadas.

El año pasado se recogieron 1,1 toneladas de ropa usada en la provincia

Durante el pasado ejercicio 2025, la entidad recogió un total más de 1,1 toneladas de ropa usada en la provincia de Toledo. Actualmente, la plantilla cuenta con 20 trabajadores, de los cuales 12 provienen de itinerarios de exclusión social, una cifra que se espera ver aumentada gracias a esta ampliación del servicio.

Con esta medida, Cáritas Diocesana de Toledo, con su empresa de inserción 'Inserta Toledo', contribuye al cumplimiento de la normativa medioambiental, apostando por un modelo de economía circular que transforma el residuo textil en oportunidades laborales de los más desfavorecidos.