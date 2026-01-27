Hasta 70 km/h
La borrasca Joseph pone en alerta a Toledo por fuertes rachas de viento: todos los parques están cerrados
Debido a la previsión de fuertes rachas de viento que podrían llegar hasta los 70 km/h y que ya han provocado la caída de varios árboles, el Ayuntamiento de Toledo ha cerrado desde primera hora de la mañana los parques de la ciudad
Tal y como indicaban las previsiones, la lluvia y el viento están siendo los protagonistas de este martes en Toledo. Debido a ello y, tras anunciar en la jornada de ayer que se había activado de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parque y Jardines, estos recintos se encuentran cerrados desde primera hora de la mañana, según ha anunciado el Ayuntamiento de Toledo. Un cierre que permanecerá hasta que, una vez pasada la alerta, los técnicos de parques evalúen el terreno y confirme de nuevo su apertura.
Una medida tomada debido a la borrasca Joseph, con la cual se prevén rachas de viento superiores a los 70 km/h y ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado desde esta madrugada la alerta amarilla por viento en toda Castilla-La Mancha. De hecho, este temporal ha causado la caída de varios árboles en el barrio de Santa María de Benquerencia y de un chopo en el barrio de Azucaica.
Además, el Ayuntamiento de Toledo ha tomado medidas de seguridad en el Parque de la Vega, el cual se encuentra en obras. Según ha explicado la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, "se ha dado orden para que los trabajadores que trabajen dentro del parque o bien se trasladen a trabajar en la calle duque de Lerma o dentro de edificaciones para que trabajen en condiciones de seguridad.
Además de las fuertes rachas de viento, las precipitaciones podrían dejar hasta 12 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas como la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, los Montes de Toledo o La Mancha toledana, además de zonas de Ciudad Real o en la comarca de Alcaraz y Segura de la provincia de Albacete.
Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en los desplazamientos habituales.
Previsiones para el resto de la semana en Toledo
De cara a lo que resta de semana se estima que continúen las precipitaciones hasta el viernes, cuando estas podrían cesar a lo largo de la mañana. Mientras que de cara al fin de semana estas volverán a estar presentes a lo largo de toda la semana.
Respecto al viento, este también continuará dejando su huella por la capital toledana. Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h durante la jornada de mañana miércoles y de hasta 65 km/h de cara al jueves y viernes.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- El cuerpo encontrado sin vida en Madrid Río es de un hondureño de 22 años: la investigación continúa
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros