La borrasca Joseph pone en alerta a Toledo por fuertes rachas de viento: todos los parques están cerrados

Tal y como indicaban las previsiones, la lluvia y el viento están siendo los protagonistas de este martes en Toledo. Debido a ello y, tras anunciar en la jornada de ayer que se había activado de forma preventiva el Protocolo de Cierre de Parque y Jardines, estos recintos se encuentran cerrados desde primera hora de la mañana, según ha anunciado el Ayuntamiento de Toledo. Un cierre que permanecerá hasta que, una vez pasada la alerta, los técnicos de parques evalúen el terreno y confirme de nuevo su apertura.

Una medida tomada debido a la borrasca Joseph, con la cual se prevén rachas de viento superiores a los 70 km/h y ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado desde esta madrugada la alerta amarilla por viento en toda Castilla-La Mancha. De hecho, este temporal ha causado la caída de varios árboles en el barrio de Santa María de Benquerencia y de un chopo en el barrio de Azucaica.

Además, el Ayuntamiento de Toledo ha tomado medidas de seguridad en el Parque de la Vega, el cual se encuentra en obras. Según ha explicado la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, "se ha dado orden para que los trabajadores que trabajen dentro del parque o bien se trasladen a trabajar en la calle duque de Lerma o dentro de edificaciones para que trabajen en condiciones de seguridad.

Además de las fuertes rachas de viento, las precipitaciones podrían dejar hasta 12 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas como la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo, los Montes de Toledo o La Mancha toledana, además de zonas de Ciudad Real o en la comarca de Alcaraz y Segura de la provincia de Albacete.

Desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en los desplazamientos habituales.

Previsiones para el resto de la semana en Toledo

De cara a lo que resta de semana se estima que continúen las precipitaciones hasta el viernes, cuando estas podrían cesar a lo largo de la mañana. Mientras que de cara al fin de semana estas volverán a estar presentes a lo largo de toda la semana.

Respecto al viento, este también continuará dejando su huella por la capital toledana. Se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h durante la jornada de mañana miércoles y de hasta 65 km/h de cara al jueves y viernes.