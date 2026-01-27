¿Volverá Toledo a fijar el límite de pisos turísticos en un 20 %? Así lo valora el concejal de Urbanismo

Toledo vive su mejor momento en lo que a turismo se refiere. Según datos recientes publicados por el propio ayuntamiento, la ciudad batió récords en el pasado 2025, con 1,6 millones de pernoctaciones y cerca de un millón de viajeros (un 6 % más de pernoctaciones y un 2 % más de viajeros que en 2024). Aunque desde el consistorio tienen claro que este turismo masivo —que reporta millones de euros a la ciudad— tiene que estar controlado, y por ello se aprobó en los últimos meses una ordenanza en relación al turismo y los 'free tours' por la ciudad.

Estrechamente vinculado al turismo están los pisos turísticos, que generan polémica allá por donde van. Actualmente la concejalía de Urbanismo de la ciudad tiene fijado en un 12 % el máximo de pisos turísticos, pero recientemente el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha abierto la puerta a aumentar este tope fijado.

En una entrevista para Cadena Ser, el edil ha afirmado que seis áreas de la ciudad ya rozan este límite, y cinco de estas seis se sitúan en el Casco Histórico de Toledo. Ha expresado que "ya veremos si se plantea o no". Aunque, eso sí, matizó que, en caso de aumentar el límite, se llevaría a cabo en zonas muy concretas de la ciudad. E incluso puso de ejemplo a un territorio de Toledo como es el entorno del puente de la Cava, que "puede llegar al 12 % de pisos turísticos pero porque la densidad de viviendas es muy pequeña, entonces se alcanza muy rápido".

Antes, Toledo tenía el límite de pisos turísticos en un 20 %

Fue en noviembre de 2024 cuando se aprobó la ordenanza de pisos turísticos, que rebajó el límite a todo el término municipal de un 20 a un 12 %. En los últimos meses se han concedido decenas de nuevas licencias de pisos turísticos y con las palabras del concejal de urbanismo se deja la opción abierta de, como el mismo ha explicado, "aumentarlos en algunas zonas concretas".

El patrimonio cultural de la ciudad y el parque temático Puy du Fou, las claves de la ciudad

Toledo enamora. A todos los turistas, sean de la parte que sean. Su Catedral y sus cuestas empinadas lo ponen muy fácil, pero el parque Puy du Fou está siendo fundamental a la hora de traer turistas a la ciudad manchega. Un parque que en 2025 también batió récord, con una facturación de más de 70 millones de euros, con 1.720.000 visitantes.

El parque —que abrió sus puertas en 2019— genera cada año un impacto tremendo en la ciudad: en el pasado 2025 provocó más de 670.000 pernoctaciones, por lo que tiene un efecto directo en los pisos turísticos y economía de la ciudad.