Toledo rompió todos los récords en 2025: el año con más pernoctaciones de turistas de su historia

El turismo en Toledo se ha disparado. Así lo revelan las cifras que desveló la Junta de Toledo en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) durante la pasada semana. Y ello está haciendo crecer, y mucho, la economía de la ciudad.

Durante los primeros once meses de 2025 se registraron un total de 1,6 millones de pernoctaciones y casi un millón de viajeros. Ello supone un nuevo récord, y un 6 % más de pernoctaciones que en 2024 y un 2 % más de viajeros. La previsión actual es que siga creciendo el turismo en la ciudad.

"La media de Toledo está muy por encima de la nacional, y hemos alcanzado nuestro máximo histórico", aseguró en Fitur Álvaro Gutiérrez, delegado de la Junta en Toledo. Unos registros muy positivos para la provincia de Toledo "en la que el turismo sigue siendo un motor de desarrollo, creación de puestos de trabajo y lucha contra la despoblación” y su importancia “también se refleja en el empleo porque cerca de 17.000 personas trabajan en el sector, que creció 1,3 % con respecto a 2024", añadió Gutiérrez.

Así mismo, destacó que estos trabajadores en la provincia de Toledo representan un tercio del empleo turístico en Castilla-La Mancha y que en "los últimos 10 años la afiliación al sector turístico en la provincia de Toledo ha crecido en más de 3.000 personas".

Por ello, el delegado de la Junta afirmó que los "datos de turismo en la provincia de Toledo son importantísimos, una provincia muy atractiva, que este año tiene cifras récord y superando las del año pasado que ya fueron récord respecto a la serie histórica".

También aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apostando por el turismo interior, por el atractivo para el visitante de la provincia de Toledo con inversiones e iniciativas y ha puesto como ejemplo actuaciones tan relevantes como “los planes de sostenibilidad turística en destino en la Campana de Oropesa y en los Montes de Toledo, con una inversión de más de 10 millones de euros”.

Desde el ayuntamiento no se descarta subir el límite del 12 % de pisos turísticos

En una reciente entrevista a Cadena Ser, Florentino Delgado, concejal de Urbanismo, afirmó que "ya veremos si se plantea o no el subir este límite". La razón principal es que muchas de las zonas ya casi alcanzan la cifra, en especial en el Casco Histórico. Cabe recordar que hasta finales de 2024 la ciudad de Toledo tenía el límite en un 20 % y lo bajó hasta 12. Mientras tanto, el turismo no deja de crecer en la capital castellanomanchega.