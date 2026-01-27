Un paso más para transformar la antigua discoteca Agua Loca en un macrocomplejo turístico

La iniciativa de convertir en un complejo turístico rural la parcela donde se encontraba la antigua discoteca Agua Loca de Toledo continúa dando pasados relevantes. Tras recibir el visto bueno por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo el pasado mes de diciembre con un informe acerca del "impacto ambiental favorable", esta mañana la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento le ha otorgado la cualificación urbanística.

Tras desestimar las alegaciones presentadas por la plataforma "Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura" durante el periodo de información pública, la Comisión de Planeamiento ha dado "su visto bueno" para este complejo de turismo rural en la finca 'Huertas del Amarillo', que comprende una superficie de 137.602 metros cuadrados en los terrenos ubicados entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera de Navalpino.

La puesta en marcha del nuevo uso consiste en la implantación de este complejo turístico rural, en una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, con un total de 54 apartamentos para 166 huéspedes y un área de estacionamiento de autocaravanas, dotada de 132 plazas. Esta actividad se encuadra dentro del uso hotelero y, según informes de los técnicos municipales, el proyecto no sólo debe contar con las autorizaciones preceptivas de las administraciones afectadas, sino que se habrá de reducir la superficie del parking de autocaravanas para que la ocupación no sea superior al 10% de la finca vinculada, además de reforestar al menos 15.000 metros cuadrados de superficie.

Una parcela pensada para todo: desde restaurantes a zonas de ocio y piscina

Con este otorgamiento, la promotora del proyecto, AD Maiorem DG, SL. tiene como objetivo reconvertir este terreno en un gran complejo de turismo rural de cara a la pernoctación de los visitantes de Puy du Fou, del que se encuentra a escasos cuatro kilómetros. De hecho, la memoria del informe de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible detalla que el complejo permanecerá abierto un total de 184 días al año, es decir, la temporada de funcionamiento del parque temático.

La parcela consistirá en un complejo para el desarrollo de la actividad turística rural. Habilitará un aparcamiento de vehículos, restaurante y porches de 650 metros cuadrados, almacenes e instalaciones de 370 metros cuadrados, vestuarios y aseos de 270 metros cuadrados, pérgolas de 200 metros cuadrados y una zona de piscina de juegos infantiles de 280 metros cuadrados y puestos varios de 80 metros cuadrados.

Plano de distribución de las instalaciones en el Complejo de turismo rural en la finca Huertas del Alamillo / Informe Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Hasta ahora, este complejo se había destinado a varios uros: áreas de ocio, edificaciones ganaderas o zonas de olivar en secano y regadío. Y entre las edificaciones se encuentran naves ganaderas, un matadero o la propia zona de discoteca al aire libre.

Para adaptar este terreno, el proyecto contempla la demolición de varias edificaciones existentes, principalmente de uso ganadero y la rehabilitación de las edificaciones restantes. La superficie total edificada prevista será de 3.818,83 metros cuadrados, de los cuales solo será de nueva construcción un edificio correspondiente a la zona de recepción. Mientras que se ampliarán las edificaciones del túnel de lavado y la de soportales.

El recinto se ubicará en el polígono 50, parcela 6 del término municipal de Toledo. Un proyecto que, según explica el mismo informe, "no será necesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria" si se cumplen todas las condiciones impuestas.

Aspectos relevantes del informe del impacto ambiental: consumo de agua y protección de la fauna

La infraestructura se ubicará en suelo rústico de reserva y se abastecerá de la red municipal gestionada por Tagus y de tres captaciones de agua subterránea propias ubicadas en la parcela. El informe publicado por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible estima "un volumen máximo de agua anual de aproximadamente 7.000 metros cúbicos. Mientras que tienen como objetivo reciclar el 100% del volumen para ser destinado a riego".

Respecto a la protección de la fauna, el informe detalla que la parcela se encuentra en zonas de dispersión de especies catalogadas "en peligro de extinción" y "vulnerable" en Castilla-La Mancha, incluyendo el águila imperial ibérica, el águila azor perdicera o el buitre negro. Incluso se ha constado la presencia de linces por la zona y un nido de águila imperial a unos dos kilómetros de la parcela.

Por ello, el informe también determina que se evitará realizar los trabajos durante los meses de marzo y abril, "a fin de reducir posibles molestias a especies de avifauna que aniden en el entorno". Además de exigir un vallado "permeable a la fauna silvestre"; sin alambre de espino con una malla de hasta 1,60 metros sin cable tensor inferior y respectando caminos públicos, cauces y vías pecuarias.

La resolución advierte de que este documento "perderá su vigencia" si en cuatro años no se ha autorizado ni iniciado la ejecución". Y, a falta de la licencia final y del inicio de las obras, todo apunta a que esta parcela destinada hasta hace unos años al ocio nocturno abrirá su nueva etapa coincidiendo con futuras temporadas de Puy fu Fou. Una metamorfosis que, si se materializa finalmente, convertirá a este macrocomplejo en un punto estratégico de alojamiento para miles de visitantes cada año.