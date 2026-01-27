Desarticulada una banda con implicados en Toledo que estafaba a empresas a través del método 'falso CEO'

Cuatro personas han sido detenidas y otras tres investigadas en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Toledo que ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en estafas mediante el conocido método del 'falso CEO' haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico.

A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

En el marco de la operación @ARTOWI los agentes constataron que habían logrado engañar a una empresa radicada en Navarra y obtener de manera fraudulenta una transferencia por 8.100 euros.

El modus operandi empleado se basaba en técnicas de ingeniería social, consistentes en contactar telefónicamente con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico, generando una falsa sensación de urgencia y legitimidad para inducir a la víctima a realizar un pago inmediato.

Los hechos se conocieron tras la interposición de una denuncia en la oficina de Atención al Ciudadano de Estella-Lizarra, donde la víctima manifestó haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor solicitó la realización urgente de una transferencia destinada, supuestamente, al pago de servicios editoriales.

Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. La petición posterior de una segunda transferencia despertó las sospechas de la víctima, que comprobó que se trataba de una estafa.

El epicentro era Toledo, con más conexiones en España y hasta en Bélgica

A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y ubicar domicilios vinculados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, además de conexiones con otras localizaciones en España y en Bélgica.

Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en una vivienda en Toledo, donde se localizaron cuatro objetivos, así como cuantiosa documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que quedaron intervenidos para su análisis.

Material incautado a la banda criminal / GC

De forma paralela, se procedió a la localización de otras dos personas en otras localidades de la provincia de Toledo, además de uno en Cuenca y dos más con residencia en Bélgica, evidenciando así la dimensión territorial del grupo investigado.

Como resultado final, se derivó a la detención de cuatro personas, dos mujeres de 26 y 22 años ambas de nacionalidad colombiana y dos hombres de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana.

También se ha investigado a dos mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña y un varón de 34 años de la República Dominicana, los cuales han pasado a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). La autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecencia periódica en sede judicial cada 15 días.

Se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora, efectos que quedaron a disposición judicial.