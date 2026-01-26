Toledo y Madrid trabajarán conjuntamente para mejorar el transporte urbano de la ciudad
Este convenio, que no contempla contraprestación económica, permitirá mejorar el servicio urbano de la ciudad con el conocimiento que aporta EMT de cara a la elaboración del nuevo contrato de servicio
Esta mañana han comparecido en el Palacio de Cibeles de Madrid el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con motivo de un acuerdo entre ambos consistorios con el que se pretende avanzar en la mejora del transporte público urbano y la movilidad en la capital toledana, gracias a la "experiencia que aporta la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)".
El acuerdo firmado, el cual no contempla contraprestación económica entre las partes, establece un marco de cooperación mutua para trabajar de manera conjunta en la prestación del servicio público de transporte urbano y sus infraestructuras. Todo ello con el fin de detectar acciones de mejora en procesos y estructuras, optimizar recursos, simplificar procedimientos y garantizar la eficiencia de los recursos públicos.
Tras la firma, Carlos Velázquez ha destacado que este protocolo permitirá "mejorar el servicio de transporte urbano de la ciudad con el conocimiento que aporta la EMT de cara a la elaboración del nuevo contrato de servicio". Además, afirmaba que "de cara al nuevo contrato queremos ser mucho más eficaces, competitivos y ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos de Toledo".
Creación de una comisión mixta de seguimiento
Velázquez ha recordado que la capital toledana "ha cambiado mucho en los últimos años" y que, dentro de las limitaciones del contrato vigente, se han realizado todas las modificaciones posibles para acercar el servicio a los ciudadanos". No obstante, ha indicado que el nuevo contrato "requiere llegar a más sitios, más lugares, y prestar un mejor servicio a los toledanos".
El acuerdo prevé el intercambio de información y experiencias entre ambas ciudades, con la posibilidad de desarrollar actuaciones de interés común. Por ello, el Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que se creará una comisión mixta de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año y será la encargada de resolver dudas, supervisar el cumplimiento del acuerdo y proponer nuevos convenios específicos.
