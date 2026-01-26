La plaga de conejos ya amenaza carreteras y trenes de Castilla-La Mancha: "Hay riesgo de accidentes"

Hay un problema que desde hace más de 10 años atemoriza al campo de Toledo, pero que poco a poco se está convirtiendo en una situación peligrosa para todos los aspectos de la provincia. La plaga de conejos en el monte sigue creciendo y los agricultores y ganaderos de la región alerta de los posibles accidentes que pueden provocar para los vecinos.

La plaga de conejos de Toledo tiene riesgo de accidentes

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha publicado un comunicado en el que alerta de que la plaga de conejos del monte ya no es solo un problema para los trabajadores del campo sino "una amenaza directa para la seguridad de las infraestructuras públicas y de las vías de comunicación" en la región. Como ya han pedido en repetidas ocasiones otras organizaciones, advierten de que hay un riesgo real de accidentes, un peligro para todos, en el que hay que actuar de manera inmediata.

A pesar de parecer inofensivos, los conejos suponen un riesgo grande para el campo, ya que van directos a comerse las cosechas y productos de los agricultores. Además de ese problema que persigue a los profesionales agrarios desde hace años, ahora están llegando de forma transversal a carreteras, caminos rurales, autovías, líneas ferroviarias, canales, embalses y otras obras hidráulicas, con especial preocupación en infraestructuras que soportan tráfico rodado y ferroviario, incluidas las líneas de alta velocidad, según alerta La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.

Daño de la plaga de conejos del monte en los cultivos de los agricultores de Toledo / ASAJA

Según explica esta organización, llevan alertando de la presencia de estos animales de forma descontrolada desde el año 2008, cuando un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, advertía que los conejos “están minando los terraplenes de las carreteras y, de no poner pronto remedio, llegará un momento en que peligrará la estabilidad de los terraplenes y posiblemente sea necesario inyectar en las madrigueras”. Ahora, casi 20 años después, la ausencia de soluciones reales ha provocado que llegue a nuevos terrenos y suponga un verdadero peligro para los vecinos de la provincia.

Para La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, además de accidentes por cruzarse los conejos en la carretera, también pueden ocurrir "hundimientos, desprendimientos, deformaciones y fallos estructurales". La organización recuerda que el problema debe abordarse como una cuestión de seguridad pública y de protección de infraestructuras críticas, ya que hay un riesgo conocido y anunciado para la sociedad.

Un problema que atemoriza el campo de Toledo desde hace años

Los posibles accidentes que puede provocar la plaga de conejos es la punta del iceberg de un problema que lleva arrastrando años el campo de Toledo. La devastación agrícola no permite que los cultivos prosperen, con cosechas pequeñas de las que los profesionales no pueden sacar grandes producciones. Empezaron por grandes superficies de cereal y ahora se han centrado en los viñedos (un problema que sigue preocupando a la bodega de Toledo que produce el vino que conquistó a Leonardo DiCaprio) olivares, pistachos y almendros, donde "anillan los troncos, provocando la muerte definitiva de las plantas y pérdidas irreversibles para las explotaciones".

Desde la organización, exigen medidas reales para frenar este problema. Para La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, la única solución que han planteado las instituciones son en relación con la caza y han resultado insuficientes como medidas de control para atajar el problema. Entre las medidas que proponen están "la aplicación coordinada de todos los métodos legales, incluidos los químicos homologados, exclusivamente dentro de programas oficiales y bajo supervisión técnica", así como "programas sistemáticos de inspección y mantenimiento, eliminación de madrigueras y refuerzo de taludes y terraplenes".