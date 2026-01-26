El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación

Tras consolidarse como un destino navideño, Puy du Fou cerró su temporada 2025 con cifras de récord: 1.720.000 visitantes y más de 70 millones de euros de facturación. Unos datos presentados en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) que consolidan al parque temático de Toledo como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio de España.

Catalogada como la mejor temporada desde la apertura del parque en 2019, alcanzó su récord absoluto de visitantes superando incluso superando las previsiones iniciales. Un crecimiento que se ha traducido en la facturación del parque, superior a los 70 millones de euros; y a la actividad artística y operativa ofertada, con más de tres mil representaciones de espectáculos. A los que se suma además más de 250 eventos MICE, relacionados con eventos corporativos.

Impacto directo en la economía de la ciudad: más de 670.000 pernoctaciones en Toledo y alrededores

Más allá del impacto generado en el propio parque, Durante 2025, los visitantes de Puy du Fou generaron más de 670.000 pernoctaciones, de las cuales cerca del 90% se produjeron en Toledo y alrededores, reforzando de esta manera la actividad turística durante todo el año. Así, el beneficio económico generado en la zona superó los 250 millones de euros, impulsado de forma directa sectores clave de la capital toledana como la hostelería, la restauración, el comercio y el ocio.

Puy du Fou creció en un 40% sus visitas durante la campaña Navidad de 2025 frente a la del año anterior / Puy du Fou

Mientras que el ámbito laboral, Puy du Fou emplea a 1.300 talentos directos —el 85 % procedentes de la región— y genera más de 3.500 empleos indirectos. A los que se suma su estrecha colaboración con más de 550 proveedores y empresas locales.

¿La respuesta del visitante?: una valoración sobresaliente

Según los datos publicados por el parque temático, los visitantes califican la experiencia con una nota media de 9 sobre 10, mientras que el 81% afirma que la experiencia superó sus expectativas y tres de cada cuatro aseguran que volverán. 'El Sueño de Toledo', el mayor espectáculo del parque, alcanza una valoración de 9,6; frente a la puntuación media de 9,5 obtenida por los grandes espectáculos según las valoraciones de los turistas.

Respecto a la nueva temporada, la cual arrancará el sábado 7 de marzo, contará con 185 días de apertura, incluidos 19 días dedicados a la temporada navideña. Por el momento, el parque ya ha vendido más de 400.000 entradas y se marca como objetivo superar los 1.900.000 visitantes a lo largo del año.