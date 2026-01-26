Es oficial: este es el festivo que desaparece en el nuevo calendario laboral de Toledo

Los días festivos ocupan un lugar clave en el calendario laboral, ya que suponen un respiro en la jornada diaria y un punto de referencia para organizar el trabajo, las vacaciones o la vida personal. Además, estas fechas pueden estar ligadas a tradiciones o celebraciones nacionales o locales, lo que las hacen aún más especial.

Por eso, cada actualización del calendario laboral genera interés, tanto entre trabajadores como entre empresas y administraciones. Los cambios en los festivos pueden tener un impacto directo en los planes de todos ellos, especialmente cuando afectan a jornadas que, en otras ocasiones, solían ser un respiro en la semana.

Cambio importante en el calendario laboral de Toledo

En este escenario, el nuevo calendario laboral de Toledo tiene una pequeña modificación que provoca la "desaparición" de un festivo que otorgaba ese día de descanso, necesario para muchos trabajadores. Este cambio, que en principio pasa desapercibido, modificará la agenda de miles de personas en la ciudad.

Y es que, el 15 de agosto, festivo nacional por la Asunción de la Virgen, cae en este año 2026 en sábado. Es decir, solo afectará a aquellos que trabajen ese día, o aquellos que trabajen en festivos.

Imagen Archivo Calendario / iStock

Por un lado, este festivo desaparece para la mayor parte de los trabajadores, acostumbrados a un horario de trabajo de lunes a sábados. Por otro, esta novedad la celebran todas aquellas personas que tienen que trabajar bien el sábado, o bien todo el fin de semana.

Una festividad que define el dogma de la fe

La festividad de la Asunción de la Virgen es una celebración nacional que se celebra desde el S. VI en Oriente y desde el S. VII en Roma. Se refiere a la elevación al cielo del cuerpo y alma de la Virgen María.

En 1950, el Papa Pío XII definió como dogma de fe esta Asunción. Es decir, que todo aquel que sea católico no puede tener duda sobre este hecho. Su importancia a nivel religioso, y esta definición por parte de un Papa, hacen que esta festividad se celebre a nivel nacional y de manera anual en todo el país.

Calendario laboral de Toledo en 2026: dos festivos autonómicos y dos festivos locales

En este nuevo año, 2026, Toledo tiene marcado en su calendario laboral hasta doce fechas festivas, por las que los trabajadores tendrán días de descanso. Eso sí, ocho de esas doce son festivos nacionales, que afectarán de igual manera a todo el país. Lo fueron, por ejemplo, Año Nuevo y el día de Reyes, o lo será el Día del Trabajador.

Imagen Archivo Calendario / FREEPIK

Sin embargo, existen dos festividades que afectarán a la comunidad autónoma en su totalidad y otros dos festivos que harán lo propio en la localidad. Los dos primeros serán el jueves 2 de abril, Jueves Santo; y el lunes 2 de noviembre, cuando se celebrará la Festividad de Todos los Santos.

En el caso de las festividades locales hay una que se celebró el pasado viernes, San Ildefonso. Para la siguiente habrá que esperar hasta el lunes 6 de abril, cuando se celebre el Lunes de Pascua.