¿Tendrá Toledo un monumento que homenajee al papa Juan Pablo II y al cardenal Marcelo González?

La ciudad de Toledo rendirá tributo al papa Juan Pablo II y al cardenal Don Marcelo González Martín. O, al menos, esa es la intención. Los toledanos no olvidan —ni lo harán nunca— el 4 de noviembre de 1982, día en el que el papa visitó el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo), en el que fue su primer viaje apostólico en España. Allí fue recibido por una multitud que rozó el medio millón de personas. Desde entonces, los vecinos le tienen un cariño especial.

Por entre otros motivos como este, nació recientemente la Asociación Cultural Toledo Futuro, que tiene una misión: impulsar un monumento conjunto que rinda homenaje tanto al papa como al cardenal.

El proyecto cuenta con el apoyo de grandes figuras de la ciudad y región

La asociación ha diseñado un Comité de Honor que reúne a verdaderos protagonistas de la ciudad como Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, Carlos Velázquez, alcalde de la ciudad, y la presidenta de la Diputación Provincial, Conchi Cedillo. Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también forma parte de dicho comité.

Por otro lado, está al frente de la dirección de la asociación el abogado del Estado Fernando Díaz Moreno, que ejerce como presidente del Comité Organizador. Le acompaña en la vicepresidencia el sacerdote Santiago Calvo Valencia. Junto a él, los sacerdotes José Fernando González Espuela y Alfonso Fernández Benito refuerzan el compromiso de la institución por poner en valor la figura del cardenal a título póstumo.

El equipo de vocales está formado por el arquitecto Jesús Corroto, gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, y Eduardo Sánchez Butragueño, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.

También representarán a la asociación figuras relevantes como los exalcaldes Juan Ignacio de Mesa Ruiz y Joaquín Sánchez Garrido, junto a representantes actuales del ayuntamiento de Toledo y la diputación como José Manuel Velasco Retamosa, Ana Pérez Álvarez y Tomás Manuel Arribas.

Por último, en el terreno técnico y académico reforzarán a la asociación diferentes expertos como José Manuel Quijorna, Juan Gutiérrez, Pedro Feliciano y los historiadores Miguel Ángel Dionisio y Enrique Carrascosa o el exconsejero de Educación, Ángel Felpeto.