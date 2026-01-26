IGLESIA
¿Tendrá Toledo un monumento que homenajee al papa Juan Pablo II y al cardenal Marcelo González?
Una asociación con reciente fundación en la ciudad quiere impulsar el proyecto
La ciudad de Toledo rendirá tributo al papa Juan Pablo II y al cardenal Don Marcelo González Martín. O, al menos, esa es la intención. Los toledanos no olvidan —ni lo harán nunca— el 4 de noviembre de 1982, día en el que el papa visitó el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo), en el que fue su primer viaje apostólico en España. Allí fue recibido por una multitud que rozó el medio millón de personas. Desde entonces, los vecinos le tienen un cariño especial.
Por entre otros motivos como este, nació recientemente la Asociación Cultural Toledo Futuro, que tiene una misión: impulsar un monumento conjunto que rinda homenaje tanto al papa como al cardenal.
El proyecto cuenta con el apoyo de grandes figuras de la ciudad y región
La asociación ha diseñado un Comité de Honor que reúne a verdaderos protagonistas de la ciudad como Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, Carlos Velázquez, alcalde de la ciudad, y la presidenta de la Diputación Provincial, Conchi Cedillo. Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también forma parte de dicho comité.
Por otro lado, está al frente de la dirección de la asociación el abogado del Estado Fernando Díaz Moreno, que ejerce como presidente del Comité Organizador. Le acompaña en la vicepresidencia el sacerdote Santiago Calvo Valencia. Junto a él, los sacerdotes José Fernando González Espuela y Alfonso Fernández Benito refuerzan el compromiso de la institución por poner en valor la figura del cardenal a título póstumo.
El equipo de vocales está formado por el arquitecto Jesús Corroto, gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, y Eduardo Sánchez Butragueño, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.
También representarán a la asociación figuras relevantes como los exalcaldes Juan Ignacio de Mesa Ruiz y Joaquín Sánchez Garrido, junto a representantes actuales del ayuntamiento de Toledo y la diputación como José Manuel Velasco Retamosa, Ana Pérez Álvarez y Tomás Manuel Arribas.
Por último, en el terreno técnico y académico reforzarán a la asociación diferentes expertos como José Manuel Quijorna, Juan Gutiérrez, Pedro Feliciano y los historiadores Miguel Ángel Dionisio y Enrique Carrascosa o el exconsejero de Educación, Ángel Felpeto.
- Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- La profesora de Leganés que opta a convertirse en la mejor del mundo y ganar un millón de dólares: 'Nunca quise dedicarme a esto
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid