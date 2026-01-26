Así es 'El Misterio de los Montes de Toledo', la tapa con la que Toledo compite en Madrid Fusión

Toledo es una de esas provincias de España que destaca por su rica gastronomía. Puedes encontrar una amplia variedad de oferta, además de una excelente calidad. En el mundo de las tapas no se queda atrás y dentro de muy poco va a competir por el reconocimiento de ser la mejor de España en Madrid Fusión.

La tapa de Toledo que luchará por ser la mejor de España

Fue en el pasado mes de diciembre de 2025 cuando la provincia de Toledo consiguió su representante para luchar en el Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos que se celebra los días 26 y 27 de enero durante la 24ª edición de Madrid Fusión. Esta opción se coronó como la mejor tapa de la región durante el 4º Campeonato Provincial de Tapas y Pinchos, organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT).

Con el nombre de 'Misterio de los Montes de Toledo', la mejor tapa de la provincia de Toledo es una creación del restaurante Verde Esmeralda de Torrijos. A solo media hora del centro de la capital, este negocio puede presumir de ser uno de los mejor valorados de la zona.

La tapa ganadora y que representará a Toledo en Madrid Fusión tiene muchos de los elementos característicos de la provincia. 'Misterio de los Montes de Toledo' se trata de un hojaldre con ciervo macerado, cebolla caramelizada al brandy, cremoso de queso manchego y reducción de su jugo.

Esta opción consiguió su victoria en el certamen con una puntuación de 44,88. Consiguió superar a opciones de la capital, como la 'Brandada de perdiz en escabeche y aceituna negra' (segunda clasificada con 44,38 puntos) del restaurante Cuchara de Palo y el 'Alfajor' (tercera clasificada con 41,88 puntos) de la Taberna el Botero.

El recorrido de Toledo en el concurso nacional de tapas de Madrid Fusión

No es la primera vez que Toledo compite para ser la mejor tapa de España en el Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos de Madrid Fusión. En 2026 buscará el ansiado triunfo, que en los años anteriores no pudo conseguir.

El primer premio fue muy cerca de Toledo, demostrando el gran nivel de la gastronomía manchega. En el III Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos los ganadores fueron Iván Anaya y Javier Donaire, del restaurante Mirador de La Mancha (Villarrubia de los Ojos), con su tapa 'Perdiz, maíz y escabeche'. El segundo puesto fue para el restaurante Orixe do Campo (Lugo) con su tapa 'Petisco Larpeiro', un tartar de vieira con crema de aguacate, espuma de jamón de Porco Celta y tomate semiseco sobre New York roll, y el tercero para la tapa 'Manda Webos', del restaurante Martina, en Albacete.

El representante toledano fue en esta ocasión el Restaurante Barrio, con su tapa de galleta de azafrán con pierna de cordero, ganador entre ocho participantes. A pesar de su gran calidad, no tuvo suerte en el certamen nacional.

En 2026, Toledo buscará alzarse con la victoria por primera vez en el concurso nacional de tapas.