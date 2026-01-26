Fin a la huelga de los alumnos del Gregorio Marañón: mayor vigilancia sobre el estudiante violento, y los padres seguirán "en alerta"

El CEIP Gregorio Marañón, en Toledo, vuelve a la normalidad. Al menos hasta el momento. Durante la semana pasada, los alumnos de tercero de Primaria no asistieron a clase durante varios días en forma de huelga y protesta ante la actitud de un compañero que según indican fuentes del AMPA "estaría impidiendo la actividad normal escolar, con una actitud muy violenta que atemoriza tanto a alumnos como profesores". Ha provocado hasta parte de lesiones en el profesorado.

Recientemente, ha habido diversas reuniones entre la directiva del colegio, padres y madres y Delegación Provincial de Educación, que hasta ahora habían fracasado todas ellas. Pero en este lunes los alumnos han finalizado la huelga y han vuelto a clase.

Como señala la agencia Europa Press, fuentes de las familias indican que "las medidas comprometidas se centran en un aumento de medios personales y medidas organizativas que lograrán una mayor vigilancia tanto durante la jornada escolar como en el comedor". Además, desde la Delegación de Educación habrían puesto a disposición de las familias canales de comunicación "más accesibles", para seguir de cerca el caso que ha traído tantos quebraderos de cabeza en los últimos meses.

Todas las medidas han logrado contentar a los padres, que, eso sí, seguirán estando en alerta por si la situación no mejorase. Este grupo de familias se ampara en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), continúa esperando una solución que contente a todas las partes.

Como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, fuentes muy cercanas al centro indican que "llevamos sufriendo esta situación desde hace dos años, desde ahí tenía constancia la Delegación de Educación. Y no es un niño, es una familia la que está detrás de todo. Han traído por la calle de la amargura a más de 400 familias y también a profesores".